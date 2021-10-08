超商店員曝光煮茶葉蛋秘技 一動作「不會爆開又能入味」

聯合新聞網 / 綜合報導
超商店員曝光煮茶葉蛋時的小技巧。 圖／翻攝自爆廢公社
超商店員曝光煮茶葉蛋時的小技巧。 圖／翻攝自爆廢公社

茶葉蛋是台灣出名的在地小吃，煮茶葉蛋更是超商店員必須技能，近日有網友曝光超商店員煮蛋的「疊蛋照」，完美蛋牆吸引眾人圍觀，更釣出同業透露煮蛋秘技「不會爆開又能入味」。

從原PO的超商友人提供的照片可看到，一顆顆雞蛋沿著電鍋邊緣排排疊起，堆成一道壯觀蛋牆，讓她驚呼「這疊蛋蛋的方式有厲害」，更好奇「不知道用這樣能不能煮茶葉蛋」。

奇景也引來網友留言，笑稱「端午節很常立蛋喔」、「讓我想到燒庫錢就是這樣疊起來再把散的丟在中間點火燒」、「好療癒」、「好了，中間那顆蛋，請開始你的表演」、「好密喔！看到我起雞皮疙瘩」。有人則疑惑為何蛋上都有敲破痕跡，原PO表示「蛋殼要敲裂滷汁才能滲透到蛋裡面」。

不過有內行人表示，其實煮蛋前敲裂蛋殼不是為了入味，而是避免蛋在煮的過程中爆開，所以會輕輕敲開圓鈍端（氣室）。「氣室那邊要有敲到點裂痕，這樣蛋才不會爆開來不好看」、「敲氣室並不是為了讓滷汁滲透到蛋裡面，而是預防加熱時氣體張力導致雞蛋爆裂，雞蛋殼本身就有毛細孔，滷久了滷汁一定會滲透進去」、「最重要的是：如果裡面有一顆蛋不夠新鮮，那麼煮的過程中有可能會爆開，那樣一整鍋的蛋就報廢了」。

有經驗的超商店員也現身分享感想，「第一次敲跟排的時候覺得很有趣」、「身為店員我真的也是都排整齊在煮的」、「圓面輕輕敲下去，聽到小小一聲碎裂聲才完美」、「我以前是用針，插一個洞欸」、「身為一個離職的超商店員表示：我真的沒有那個時間疊蛋，要是看到有同事在那邊給我玩我可能會直接請他下班」。

茶葉蛋 超商 雞蛋

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