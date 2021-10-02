好市多停車場見員工「瘋狂彎腰」 內行人曝神秘服務：超貼心

賣場內的停車場竟藏有「神秘服務」？美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，份量充足且價格划算，是許多民眾「補貨」的好去處。日前，女網友在好市多的停車場內發現怪象，只見一名員工在車群裡穿梭並「瘋狂彎腰」，手上還拿著一把疑似消毒槍的東西，讓她懷疑「是在幫輪胎消毒嗎？」。貼文引發討論，內行人也跳出來解答「彎腰用意」，讓不少網友大讚「好貼心」。

女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前她看見一位好市多的員工在停車場內遊走，手裡還拿著一把疑似紫外線槍的東西，並彎下身子對許多台車進行測試，讓她感到相當疑惑。

她在文章中提到，「由於我是第一次看到，剛好現在又疫情，以為是在消毒」，便懷疑賣場員工是否在幫汽車的輪胎消毒，又或是有其他的用意，便發文詢問其他網友的看法。

貼文引發熱議，內行人也跳出來為原PO釋疑，「手電筒打光，看輪胎胎紋跟胎壁狀況，如果狀況不好的，會寫張單子夾在前檔雨刷，希望妳到輪胎部門光顧」、「是輪胎部門的，在檢查輪胎告知妳輪胎該換了吧」。

不少人也是第一次知道好市多有提供這項「神秘服務」，紛紛留言大讚「太貼心了吧」、「這樣不錯啊！」、「不錯的服務！提醒用車人輪胎健康狀況」、「Costco針對美國人的服務吧，台灣Costco也有真不錯」，部分網友則認為這是賣場做生意的一個方式，「說白了就是在拉生意啦」、「輪胎部的在找生意啦」。