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他好奇為何沙茶醬大小罐鹹度不一樣 內行人曝背後用途

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇市面上賣的沙茶醬大小罐鹹度有差，就有內行人提出解釋。 聯合報系資料照片／記者黃仕揚攝影
有網友好奇市面上賣的沙茶醬大小罐鹹度有差，就有內行人提出解釋。 聯合報系資料照片／記者黃仕揚攝影

沙茶醬是台灣獨特的醬料，不僅可做為炒菜的調味料，許多人也會用來當作沾醬，尤其吃火鍋時更是不可缺少，不過相信大多數民眾不太會注意沙茶醬大罐和小罐有什麼差別，就有一名網友在PTT問道「大罐的沙茶醬不鹹，為什麼？」貼文吸引鄉民們熱議，還有內行人解釋原因，讓許多人直呼「長知識了」。

原PO表示曾買過市面上兩種品牌的沙茶醬，小罐玻璃瓶裝的味道都正常，但是大罐的鐵罐裝卻比較不鹹，就算是直接用筷子沾來吃也不覺得鹹，這讓他感到很好奇，不知道大小罐有什麼區別，於是上網發文求助鄉民們看法。

貼文引起眾人熱烈討論，「本來就要再二次加工，外面好吃的都是」、「要啦（攪）一下，不然都沉澱在底部」、「好鹹沉罐底？」、「沙茶醬本來就不鹹啊，自己加醬油」、「是業務用的？餐廳炒菜用，調味另外加的吧？」、「鈉味不足，自己加味精」。

不過有內行人出面解釋，「小罐是方便家庭使用，所以一打開就能用，味道當然就調得剛剛好；大罐的是營業用，火鍋店、各種快炒、餐廳使用，他們都會放著讓客人自己調，看客人要加醬油、醋、辣椒、辣醬、蒜頭、香菜、花生粉等等，都DIY。餐廳則是讓廚師炒菜調味用，自然不能讓鹹味過重。」

還有網友補充表示，如果是家庭要用的就不要買大罐的，因為大罐的真的不鹹，「大罐的『鈉』只有小罐玻璃裝的1/6左右（牛X牌），合理懷疑是氯化鈉（鹽）含量差很多，單人或小家庭只用沙茶醬加麵、加水餃、加湯的人，不要買大罐沙茶醬」。

PTT

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