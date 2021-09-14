僅這款23元飲料加裝防盜鎖？店員曝「只限月底」真相笑翻眾人

好奇怪！一名網友在臉書PO出照片，他在賣場飲料區發現一幕令人費解的場面，「為什麼23元的大瓶飲料要防盜？」飲料區中唯獨一款罐裝飲品被加裝防盜鎖，這也讓許多人直呼「看來是被偷怕了」，貼文也釣出店員神回應「只有月底才會加裝防盜扣」，真相更是讓網友們捧腹大笑。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片 ，表示「雖然很久了，但我還是想不通，為什麼23元的大瓶飲料要防盜？而且飲品區唯有統一奶茶有裝防盜扣？」

許多網友看了照片後留言表示，「被偷怕了吧！」、「可能清點時發現麥香很常被偷吧！會針對當地客人喜好做防範動作」、「因為丟進包包收銀員也不太可能去翻～翻了又說自己在別的便利商店買的，還會被罵服務態度差」、「因為台灣賊真的很多，機車前面放個抹布都會被偷，你覺得呢？」