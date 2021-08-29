買到「隱藏版」鍵盤？注音全不見 網羨：比抽中一番賞還爽

知名美式大賣場好市多因販售商品包山包海且價格實惠，又不時推出獨家限定商品，深受國人喜愛。近日一名網友發文分享自己新買了外接鍵盤，明明包裝上寫的是繁體中文的款式，但他打開包裝後竟發現買到韓文鍵盤，貼文曝光後意外引起網友熱議。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明自己看上了Logitech的外接鍵盤，具現代感的外型十分順眼，便決定下手買回家，沒想到回家開箱後卻出現意料之外的狀況，「盒上有貼繁體中文，但打開⋯⋯竟然是韓文版！」

從原PO貼出的照片可以看到，鍵盤上的標示除了英文，就是韓文的字母音。原PO對此大感崩潰，雖然大概記得按鍵位置，但沒有標示仍然不太方便使用。無奈之下，他只好上網發文抱怨，也順便看看廣大網友會不會有除了退貨以外的處理撇步。

貼文一出意外引起熱議，許多網友幽默回應，「隱藏版的」、「學好韓文版就可以和外星人通訊了.」、「孔子可以是韓國人，當然中文也可能是韓文」、「它沒附上韓文學習手冊嗎？」、「太誇張了，結果韓國好市多打開的都是注音版本」、「只好再買個韓文課程了」、「比抽中一番賞還爽欸，練習打出『西掰嘍罵乳古誰呦』的好東西」。

也有許多內行網友指出，韓文鍵盤其實不好買，原PO有機會可以高價出售賺一筆，「應該很多人會想買，可以轉賣了」、「此文一出，鍵盤會賣到缺貨」。甚至有許多網友在貼文底下求售，「可以跟你買嗎？！（認真）」、「想要韓文的！」、「有點想買，怎麼辦？」、「韓文鍵盤貼紙很貴又不好看，想買韓國鍵盤買不到啊」。