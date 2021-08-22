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嬤孫分工合作「吃薯片」 背後原因藏洋蔥網哭：想阿嬤了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享與阿嬤分工合作「吃甜食」，文字洋溢著滿滿祖孫情，引起網友熱議。圖片來源／ingimage
一名網友發文分享與阿嬤分工合作「吃甜食」，文字洋溢著滿滿祖孫情，引起網友熱議。圖片來源／ingimage

知名美式大賣場好市多以物美價廉、高CP值的特色，讓許多老顧客願意持續回購。一名網友發文分享阿嬤最近很喜歡吃「纖三薯」，但因為其中的紫色薯片較硬，而阿嬤牙齒不好，於是乖孫便與阿嬤分工合作「吃甜食」，可愛的祖孫互動引起網友熱議。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她在文中說明今天（22日）是祖父母節，想藉此機會分享與阿嬤互動的日常，「分享一個『嬤寶』的故事。」原PO回憶小時候自己很愛吃「大甲奶油酥餅」的餡料，而阿嬤則喜歡吃外層的酥皮，「我倆總是分工合作著吃完一整個奶油酥餅！」

而最近阿嬤開始喜歡吃「纖三薯」，是一種甜甜的薯片零食，「現在88歲的她，都會把薯片含在嘴裡軟了再吃下去」，而其中紫色的薯片比較硬，阿嬤吃起來不方便，剛好原PO特別愛吃紫地瓜，「因此，小時候分工合作吃甜食的情境又出現了」。

原PO分享阿嬤最近喜歡吃薯片，因為牙齒不好都會含軟了才吃，而原PO就會幫阿嬤把較硬的薯片吃掉。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO分享阿嬤最近喜歡吃薯片，因為牙齒不好都會含軟了才吃，而原PO就會幫阿嬤把較硬的薯片吃掉。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

可愛的祖孫互動可以看出兩人感情深厚，原PO文末笑說「沒想到在好市多買的纖三薯，變成近期連結了我跟阿嬤的零嘴」，她也感性表示「希望可以一直跟阿嬤甜滋滋的吃到一百歲」。

貼文一出引起熱議，網友直呼「有洋蔥」，「好感人的零食」、「好洋蔥！有這麼可愛的阿嬤又滿滿的深厚感情」、「阿嬤好可愛」、「害我好想我阿嬤」、「我家也是，我吃蛋黃，阿嬤吃餅」、「可以泡牛奶一起吃，這樣阿嬤可以多一種享受喔 」。

阿嬤 好市多 祖父母節 Costco 零食

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