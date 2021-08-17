網見8顆水蜜桃「全瘀青」嚇傻 她下手買了大讚：不是壞掉

「瘀青」的水蜜桃你敢吃嗎？近日，有網友在好市多選購水蜜桃，打開盒蓋一看卻被驚呆了，所有水蜜桃表皮都是黑黑的，讓人下不了手，但詢問過賣場銷售人員後才得知，其實這批水蜜桃確實沒問題、可食用，原PO買回家試吃後發現，口感確實也與往常無異，但照片曝光後卻讓所有人嚇傻。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文貼出一籃表面貌似「瘀青」的詭異水果，並補充道「昨天買水蜜桃表皮黑黑的，店員說是因為美國熱浪來襲，不是發霉或壞掉喔！現切2顆『內容無誤』，只是有2處撞傷，口感也跟平時一樣」。

奇特的水蜜桃外觀曝光後，引來許多網友熱議，「不說還以為是星空版水蜜桃」、「看起來像中毒耶...」、「顛覆對水蜜桃的認知」、「中了化骨綿掌的水蜜桃」、「真的很醜，昨天看到也不敢買」、「這個顏色...太佩服版主還有勇氣嘗試買得下去，是我可能沒辦法」。