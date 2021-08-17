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網見8顆水蜜桃「全瘀青」嚇傻 她下手買了大讚：不是壞掉
「瘀青」的水蜜桃你敢吃嗎？近日，有網友在好市多選購水蜜桃，打開盒蓋一看卻被驚呆了，所有水蜜桃表皮都是黑黑的，讓人下不了手，但詢問過賣場銷售人員後才得知，其實這批水蜜桃確實沒問題、可食用，原PO買回家試吃後發現，口感確實也與往常無異，但照片曝光後卻讓所有人嚇傻。
這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文貼出一籃表面貌似「瘀青」的詭異水果，並補充道「昨天買水蜜桃表皮黑黑的，店員說是因為美國熱浪來襲，不是發霉或壞掉喔！現切2顆『內容無誤』，只是有2處撞傷，口感也跟平時一樣」。
奇特的水蜜桃外觀曝光後，引來許多網友熱議，「不說還以為是星空版水蜜桃」、「看起來像中毒耶...」、「顛覆對水蜜桃的認知」、「中了化骨綿掌的水蜜桃」、「真的很醜，昨天看到也不敢買」、「這個顏色...太佩服版主還有勇氣嘗試買得下去，是我可能沒辦法」。
然而，部分品嚐過這款水蜜桃的網友紛紛跳出來聲援，「我有買，ok耶！」、「我有買，在室溫下放到有水蜜桃香後再吃，真的很甜很好吃唷！現在的銷售阿姨也是跟我說熱浪的關係，所以這一批表皮會黑黑的～」、「我也有買，雖然外表不美，可是真的又甜又多汁」、「今天買了，皮黑的特價，一盒500，便宜69元」。
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