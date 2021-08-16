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她問好市多這蛋糕好吃嗎？網一面倒勸退：是拿來砸人的

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出好市多兩款蛋糕，詢問其他人這兩款蛋糕是否好吃。圖／取自臉書
網友貼出好市多兩款蛋糕，詢問其他人這兩款蛋糕是否好吃。圖／取自臉書

台灣人過生日多會買蛋糕慶祝，有網友上網發問好市多一款「生日快樂蛋糕」是否好吃，想不到網友紛紛直呼「太甜」、「超難吃」、「有糖尿病千萬別吃」，狂建議她別買。還有網友表示，「這（蛋糕）是用來開派對砸人的」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她貼出兩款蛋糕詢問「好吃嗎？」分別是方形的「生日快樂蛋糕」，與圓形的「水果蛋糕」。

對此，網友狂勸退「生日快樂蛋糕」，紛紛留言「好看不好吃」、「不好吃，只吃了一小部分，其它回收廚餘」、「這是用來砸人的」、「長方形蛋糕有夠乾會後悔」、「方型的蛋糕體，簡直就是發糕，爆難吃」、「正港美式生日蛋糕，台灣人吃不慣的，蛋糕不細緻，爆甜」。

許多網友紛紛建議她購買「水果蛋糕」，留言「水果的，蛋糕體內餡跟草莓盒裝的那種蛋糕一樣」、「水果蛋糕非常好吃」、「水果蛋糕比較好，但若是要小朋友園遊會或班級活動那就奶油蛋糕」、「水果蛋糕好吃，每次家裡有人生日，我們都會買水果蛋糕，至於生日快樂蛋糕，聽說適合拿來砸，水果蛋糕很綿，奶油吃了有不膩，可以考慮買水果蛋糕」。

好市多 Costco

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