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榴槤味道眾人避 老饕曝一招提升口感：吃過就愛上

聯合新聞網 / 綜合報導
榴槤堪稱水果之王，但其味道卻讓人避之惟恐不及。示意圖／Ingimage
榴槤堪稱水果之王，但其味道卻讓人避之惟恐不及。示意圖／Ingimage

台灣是知名的水果王國，種類多又香甜，讓許多外國人來到台灣一嚐便愛上，當然貿易商、水果商也會進口國外的水果來讓饕客嚐鮮，榴槤就是其中一種，只不過榴槤的味道讓許多人只敢遠觀。一名網友在PTT透露自己好不容易克服心理障礙，終於吃到榴槤，才發現味道非常美味，他也好奇有多少人會喜歡，「大家喜歡吃榴槤嗎？

原PO寫道昨（9）日親戚到他家作客，他從冰箱裡拿出榴槤請大家吃，沒想到因為味道太臭，沒有一個人敢吃。原PO說自己第一次聞到味道也覺得很噁心，但後來克服心理障礙後，才覺得榴槤根本是人間美味，不過他也很好奇到底有沒有人也喜歡榴槤，於是貼文詢問鄉民們的看法。

貼文一出網友評價兩極，喜歡和不喜歡的各有擁護者，「喜歡，金枕頭讚」、「超喜歡，前年去馬來西亞，回來時買了一堆榴槤口味的東西，整個行李箱都是榴槤味」、「喜歡吃，但台灣價錢太高了」、「每年夏天最期待就是能吃榴槤的時候了」、「不敢吃榴蓮，但超愛菠蘿蜜」、「氣味完全沒辦法接受，實在不知道好吃在哪裡」、「沒吃過也不敢吃」、「很臭不喜歡，嘗試過也不愛」、「好像沒吃過，光味道就嚇人」。

還有老饕透露將榴槤冰過後再吃，反而會越吃越香，「冰鎮超讚」、「好吃，冰過更好吃」、「冷凍的超讚」、「一定要冷凍」、「當冰淇淋吃，超好吃」、「冰過後超級好吃，第一次吃就愛上」。

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