好市多肉桂捲將引發搶購潮？ 網友盛讚優勢「打趴其他店家」

美式賣場好市多常常推出各式糕點，滿足甜點控的味蕾，舉凡草莓千層、大福還是奶酪，都曾引發搶購潮。近日一位網友在Dcard分享「好市多美食新品」，稱讚好市多的肉桂捲是她心中的第一名，無論美味度、CP值（性價比）都打趴市面上其他肉桂捲。

網友在社群平台指出，肉桂捲這一品項從去年就很夯，這段時間她持續跟風，吃過大大小小的店，沒想到竟然是好市多的肉桂捲最好吃。她說好市多這款特別之處在於「皮酥酥脆脆、像可頌一樣」，直接登上心目中的「第一名」。

原PO表示，為了買好市多的肉桂捲，她還在晚間9時前往賣場，並且一次將兩盒放入購物車。她分析，這盒肉桂捲9個才賣299元，平均一個不到35元，盛讚「台北的肉桂捲一顆至少都80元起跳，好市多肉桂捲，無論美味度、CP值都完完全全直接打趴！」

網友看完後，在底下熱烈回應「好市多很久以前就有出肉桂捲，我超愛！每次去烘焙區都超香。」、「天哪！今天突然想吃肉桂捲，結果就推出了！」、「燒到我了啦！超愛去Costco買他們的麵包甜點當早餐！」、「昨天才買，今天早上吃了一顆！」