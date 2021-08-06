到好市多買司康回家放冷凍庫 他分享小撇步：更鬆軟好吃

美式大賣場好市多（Costco）的商品豐富，是許多人挖寶的好去處，臉書也常常有消費者分享購買的經驗，有一名網友日前買了一盒司康，回家後發現冷凍再加熱反而更好吃，而且他還透露簡單的小撇步，可以讓司康變得更鬆軟，貼文也讓鄉民們好奇地想試試看。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」傳授撇步，他說先將烤箱開關打開設定5分鐘加熱，接著裝一杯水，然後將司康從冷凍庫拿出來，再把表面翻過來沾水，接著放入烤箱烤就可以了。

等到烤箱時間一到，再讓司康悶一下就會變得鬆軟好吃，不過原PO也提醒在烤的過程中，如果沒有將司康移動一下換個位子，可能某個部位容易烤焦，因此他建議「我都直接用個放得進烤箱的小瓷盤，轉盤子比幫司康換位子簡單多了」。

網友們看了原PO的方法後也躍躍欲試，「好方法」、「我是放冷藏室，來試試看放冷凍室後的口感，謝謝了」、「真的好像冷凍後拿出來烤比較酥耶」、「放了十顆在冷凍，我來試」、「加熱後超級好吃」、「沒加熱的我能一次吃三顆，如果加熱可能吃更多」。

還有人分享經驗，「個人偏好冷凍司康不沾水，直接烤箱7~8分鐘，外酥內軟」、「蓋上鋁箔、烹飪紙就不好烤焦啦」、「部分放冷藏…冰冰吃，也吃出口味來，哈…」、「冷凍氣炸也好好吃」、「我用電鍋不加水，直接按加熱（放架子）跳起來，再悶3-5分鐘」、「可能因為它的含油量蠻高的，即使冷凍幾天後再拿出來直接吃，我是指馬上、立刻吃的那種，都不會硬，就頂多是冷的感覺，跟放冷藏差不多」。