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好市多買烤雞找嘸「這好物」女急問員工 網驚：從不知道可拿

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
美式賣場好市多（Costco）。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

美式賣場好市多Costco）商品多樣，價格經濟實惠，受到不少民眾喜愛。然而，近日就有一名女網友表示，到好市多買了一隻烤雞，卻找不到胡椒鹽，讓她忍不住納悶發文，掀起網友熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前到好市多買了一隻烤雞，卻找不到胡椒鹽，於是詢問現場員工，對方回應「防疫期間不提供胡椒鹽」，原PO心裡納悶「熟食、生食都在賣，大家也圍在一起挑，連座位都開放可以內用了，難道大家會認真挑選哪包胡椒鹽比較多比較香嗎？」

文章曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言「胡椒鹽和防疫有何關聯」、「我買了好幾年，不知道烤雞有胡椒鹽」、「買過N次烤雞，從來不知道有胡椒鹽可拿」、「有胡椒鹽可以拿？我都沒有拿過，每次都是拿好了烤雞就走」、「烤雞一定要有那胡椒鹽才對味」。

不過也有網友贊同，表示「因為之前都是放在一個盒子裡給你自取，所以拿的時候，大家的手都會摸來摸去，容易造成汙染，在沒有人力提供分發的狀況下，不能提供」、「因為本來是放在開放的盒子，隨便大家掏出來，為了減少接觸，所以不提供吧」。

好市多 Costco 疫情

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