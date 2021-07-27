快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

全場客人一直摸…好市多買到爛水果 網建議「一招」免踩雷

聯合新聞網 / 綜合報導
一女網友到好市多買水蜜桃，不想當奧客對水果又聞又捏，結果仍是買到爛掉，發文感嘆「只能怪自己傻」。圖擷自《Costco好市多商品經濟老實說》
一女網友到好市多買水蜜桃，不想當奧客對水果又聞又捏，結果仍是買到爛掉，發文感嘆「只能怪自己傻」。圖擷自《Costco好市多商品經濟老實說》

美式賣場好市多販售商品多樣、又常推出優惠價格，受到許多民眾的喜愛。一位女網友日前到好市多買水果，看到不論男女老少都把水果拿起來又聞又捏的，令她傻眼「覺得很可怕」，趕緊拿了一盒就閃人，沒想到隔日打開發現有一顆水果爛了，感嘆「只怪自己傻」但並不想去退貨。貼文引發熱議，網友建議「可以請工作人員檢查」避免踩雷。

一名女網友在臉書粉專《Costco好市多商品經濟老實說》發文表示，日前到好市多購物，看到生鮮蔬果區很多人在挑水果，「不管男女老少，每個人都像丈母娘挑女婿一樣每盒都打開來看，拿起來問一下捏一下的」，尤其現在是疫情期間，這一幕簡直讓原PO嚇呆，覺得很可怕。

最後，原PO直接從堆疊的水果箱下層，拿了一盒水蜜桃後趕緊走人。沒想到隔日家人打開水果盒，就看一顆爛掉的水蜜桃，原PO表示，「我不會拿去退貨，只怪自己傻啊」。

貼文一出引發熱議，網友回應「這世道總是懲罰守規矩的人」、「妳拿的也被摸過，當然要退」、「拍照傳客服，自己權利不要放棄」、「水果都是被摸壞的」、「水蜜桃不能摸，每個人都要摸，後面買的人真的很衰，買到爛水蜜桃機率達8成以上」、「看到有人摸，就要立刻『大聲喝止』，讓大家知道來了個沒水準的會員」。

該如何不讓自己變奧客，也不會踩雷買到爛水果呢？有網友建議「可以請工作人員幫忙檢查」、「我都看好要的那盒後，拿給工作人員幫我檢查」、「水果結帳完一律一顆一顆檢查完，外觀無壞果才回家，省得再跑一趟」、「在車上檢視一下是否有爛的可立刻退省的又跑一次」。

好市多水蜜桃。圖擷自《Costco好市多商品經濟老實說》
好市多水蜜桃。圖擷自《Costco好市多商品經濟老實說》

好市多

延伸閱讀

2大媽好市多挑烤雞「一舉動」網友傻爆眼：要看牠斷氣沒？

好市多出現「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多堅果包裝上貼神秘黑紙 他好奇原因內行人曝真相

她分享好市多好物 神還原「麥當勞味道」在家爽吃全餐

相關新聞

全場客人一直摸…好市多買到爛水果 網建議「一招」免踩雷

美式賣場好市多販售商品多樣、又常推出優惠價格，受到許多民眾的喜愛。一位女網友日前到好市多買水果，看到不論男女老少都把水果拿起來又聞又捏的，令她傻眼「覺得很可怕」，趕緊拿了一盒就閃人，沒想到隔日打開發現有一顆水果爛了，感嘆「只怪自己傻」但並不想去退貨。貼文引發熱議，網友建議「可以請工作人員檢查」避免踩雷。

她分享好市多好物 神還原「麥當勞味道」在家爽吃全餐

疫情期間許多民眾都燃起了廚師魂，嘗試在自家廚房復刻各種想念的料理味道。近日一名網友便發文分享她找到在家自製「麥當勞滿福堡」方法，口感激似之外，食材只需去好市多就可以全部採買完畢，貼文一出引起網友熱議。

好市多堅果包裝上貼神秘黑紙 他好奇原因內行人曝真相

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣，價格又實惠，讓許多消費者喜愛前去挖寶，民眾也喜歡將商品PO在臉書上分享討論，就有一名網友發文表示看到一款堅果的包裝外面被貼了好幾張黑紙，讓他搞不懂是什麼原因，就有內行人解釋緣由。

好市多出現「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

不少人都喜歡到好市多購物，在裡面常常可以看見性價比高、在一般賣場或市場不常見的食材，不過也因為不常見，有些食物是一般人不知道如何料理或食用的。近日，就有一名網友在網上詢問其他人關於「神秘食材」的料理方式。

豆腐乳變黑怎麼辦？ 老饕曝關鍵原因：更甘甜好吃

豆腐乳是華人很有特色的一種食品，可以直接食用也可以做為調味料，很多人吃稀飯時更是喜歡搭配豆腐乳，鹹鹹的滋味相當配飯，不過如果豆腐乳黑掉的話該怎麼辦？就有一名女網友在臉書貼文表示家中兩瓶豆腐乳黑掉了，不知道是否還能吃，沒想到眾多老饕全都認為發酵時間越長，顏色越黑越好吃。

他問「沙茶醬可以做什麼料理？」 老饕曝私房食譜：超下飯

沙茶醬是許多家庭的必備醬料，可輕鬆豐富簡單菜色。近日一名網友發文詢問「沙茶醬可以做的料理？」，原來他在家中找到一罐快要過期的沙茶醬，希望可以儘快使用完畢，貼文引起熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。