全場客人一直摸…好市多買到爛水果 網建議「一招」免踩雷

美式賣場好市多販售商品多樣、又常推出優惠價格，受到許多民眾的喜愛。一位女網友日前到好市多買水果，看到不論男女老少都把水果拿起來又聞又捏的，令她傻眼「覺得很可怕」，趕緊拿了一盒就閃人，沒想到隔日打開發現有一顆水果爛了，感嘆「只怪自己傻」但並不想去退貨。貼文引發熱議，網友建議「可以請工作人員檢查」避免踩雷。

一名女網友在臉書粉專《Costco好市多商品經濟老實說》發文表示，日前到好市多購物，看到生鮮蔬果區很多人在挑水果，「不管男女老少，每個人都像丈母娘挑女婿一樣每盒都打開來看，拿起來問一下捏一下的」，尤其現在是疫情期間，這一幕簡直讓原PO嚇呆，覺得很可怕。

最後，原PO直接從堆疊的水果箱下層，拿了一盒水蜜桃後趕緊走人。沒想到隔日家人打開水果盒，就看一顆爛掉的水蜜桃，原PO表示，「我不會拿去退貨，只怪自己傻啊」。

貼文一出引發熱議，網友回應「這世道總是懲罰守規矩的人」、「妳拿的也被摸過，當然要退」、「拍照傳客服，自己權利不要放棄」、「水果都是被摸壞的」、「水蜜桃不能摸，每個人都要摸，後面買的人真的很衰，買到爛水蜜桃機率達8成以上」、「看到有人摸，就要立刻『大聲喝止』，讓大家知道來了個沒水準的會員」。

該如何不讓自己變奧客，也不會踩雷買到爛水果呢？有網友建議「可以請工作人員幫忙檢查」、「我都看好要的那盒後，拿給工作人員幫我檢查」、「水果結帳完一律一顆一顆檢查完，外觀無壞果才回家，省得再跑一趟」、「在車上檢視一下是否有爛的可立刻退省的又跑一次」。