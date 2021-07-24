她分享好市多好物 神還原「麥當勞味道」在家爽吃全餐

疫情期間許多民眾都燃起了廚師魂，嘗試在自家廚房復刻各種想念的料理味道。近日一名網友便發文分享她找到在家自製「麥當勞滿福堡」方法，口感激似之外，食材只需去好市多就可以全部採買完畢，貼文一出引起網友熱議。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她在文中說明自己一直在嘗試在家自製麥當勞餐點，但一直卡在起司片的口味不對，最近終於有新突破，「我試了超多種起司片，終於找到激似麥當勞的起司。」

原PO也在文章中大方分享商品資訊與烹飪方法，許多人喜愛的麥當勞雞塊可以使用紅龍雞塊替代，「冷凍拿出小火乾煎一分鐘到了一直翻，外酥內多汁。」，牛肉也是選用紅龍的漢堡排，「冷凍拿出小火乾煎，爆汁，直到血水跑出來消失。」而她尋找已久的起司片是「科克蘭起司片」，再搭配義美滿福堡便可完成，原PO也興奮直呼「我家真的實實在在變成麥當勞了」。

原PO也在文章中大方分享商品資訊與烹飪方法，包括雞塊、漢堡排、起司片與滿福堡。圖／取自 Costco好市多 商品經驗老實說

文末原PO坦言目前剩薯條還無法完全還原，她也好奇詢問廣大鄉民「有人知道好市多推薦的薯條嗎？」她也笑說若連薯條也挑戰成功，「我家就不用去麥當勞了。」

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛表示佩服原PO的實驗精神，「麥當勞開起來～」、「這篇不收藏～就太對不起自己了！」、「看著看著都想自己試試看了」、「這完全可以做出無敵大麥克的加強版」、「感謝分享！我也超愛吃麥當勞，早上才煎紅龍雞塊來解饞」。

留言區也有許多網友補充麥當勞的其他品項，有網友分享麥脆雞也可以用紅龍愣動香脆炸雞替代，而糖醋醬則是憶霖糖醋醬，網友指出「很多食品原料行都有賣」。至於原PO好奇的薯條，許多網友分享私藏好物，「我買家樂福，雅方薯條，不錯唷」、「薯條我推薦麥肯的細薯，跟麥當勞也是100%的像，炸好後上鹽巴，完美複製～」、「薯條推紅龍的1/4細薯」。

有網友則透露麥當勞的供貨商就是紅龍，因此紅龍出產的食品味道才會與麥當勞激似，但因調理方法仍有不同，所以民眾在家較難百分之百還原麥當勞的味道。至於薯條，有內行網友表示麥當勞薯條使用的馬鈴薯是專利品種，「全世界獨家有的，他們自己培育改量的，現在台灣的使用的品種有沒有改過就不知道了。」