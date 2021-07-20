豆腐乳變黑怎麼辦？ 老饕曝關鍵原因：更甘甜好吃

豆腐乳是華人很有特色的一種食品，可以直接食用也可以做為調味料，很多人吃稀飯時更是喜歡搭配豆腐乳，鹹鹹的滋味相當配飯，不過如果豆腐乳黑掉的話該怎麼辦？就有一名女網友在臉書貼文表示家中兩瓶豆腐乳黑掉了，不知道是否還能吃，沒想到眾多老饕全都認為發酵時間越長，顏色越黑越好吃。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」社團貼出一張照片，只見罐子裡只剩三塊豆腐乳，不過顏色看起來偏黑，她說還有另一瓶沒開封的也變黑了，讓她不曉得該怎麼辦，只好上網求助鄉民，「請問各位高手大師們，豆腐乳放久後變黑了還可以吃嗎？除了單吃還能做什麼料理？」

許多老饕看了一致認為越黑越好吃，「豆腐乳越黑越好吃喔」、「可以吃，豆腐乳本來就是越放越黑，只要沒發霉就好」、「老豆腐乳想買還很難買得到」、「會刻意買回來放黑更甘醇，做醃肉材料或直接吃都好吃」、「越放越黑是正常，黑的更甘甜入味」、「黑的卡好吃，我婆婆有買兩罐回來養黑」、「這樣是正常的，這是一種發酵食物，放置時間久，發酵時間長顏色就會越深越甘甜！如果不讓它一直發酵可以放在冰箱冰，溫度低發酵就會慢，顏色也就不會越黑」。

還有人透露「黑的更好吃！我去深坑買的時候，老闆特地交代我先不要放冰箱，會慢慢發酵變黑，更美味，等開封後再放冰箱」。

還有其他人分享料理方式，「滷牛肉我都會加一塊，味道很好喔」、「煮味噌湯放一點，煮出來的味噌湯會更風味；味噌燒肉放一點，增加顏色+甜度」、「做豆乳雞好吃」、「做沾醬（加點沙茶醬和豆瓣醬和醬油膏），薑母鴨還是羊肉爐都超讚的」、「加芝麻醬當沾汁」、「炒空心菜或有脛骨類的蔬菜都很好吃，但適量就可以，不用再放鹽巴，搗碎加一醬油大蒜末沾来吃很爽口」。