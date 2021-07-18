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他問「沙茶醬可以做什麼料理？」 老饕曝私房食譜：超下飯

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友發文詢問「沙茶醬料理」，原來他在家中找到一罐快要過期的沙茶醬，希望可以儘快使用完畢，貼文引起熱烈討論。圖／聯合報系新聞資料照
近日一名網友發文詢問「沙茶醬料理」，原來他在家中找到一罐快要過期的沙茶醬，希望可以儘快使用完畢，貼文引起熱烈討論。圖／聯合報系新聞資料照

沙茶醬是許多家庭的必備醬料，可輕鬆豐富簡單菜色。近日一名網友發文詢問「沙茶醬可以做的料理？」，原來他在家中找到一罐快要過期的沙茶醬，希望可以儘快使用完畢，貼文引起熱烈討論。

原PO在PTT cookclub看板發文，他在文中說明近日整理家裡時，竟找到一罐未開封的沙茶醬，「11月過期，所剩時間不多。」他為了盡快將沙茶醬使用完畢，便想趁著疫情期間嘗試「沙茶醬料理」，於是他趕緊發文詢問廣大鄉民，「想請問一下沙茶醬可以做哪些料理？類似沙茶牛肉之類的」。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友紛紛回覆自己的獨門秘方，「想消耗快一點就拿來炒飯」、「鐵板豆腐、火鍋、煮麵，沙茶醬超好用的啊」、「沙茶超好用！炒飯、炒菜、烤肉、沾水餃通通都可以啊！」、「用沙茶醬作xo醬料理也很好吃」、「炒花枝！超級好吃啊！」、「做砂鍋魚頭可以加好幾大匙進去」。

也有一名網友分享十分特別的「沙茶炒蛋」，食材容易取得、料理方便之外，這道菜的味道也十分美味，「我家最愛炒蛋，把沙茶醬拌入蛋液炒成散蛋，很下飯」。

PTT 創意料理

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