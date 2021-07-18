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好市多熊玩偶如何洗？ 她秀創意一招「變熊皮」：好洗又好玩

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友發文分享好市多熱賣的巨大熊玩偶的清洗秘訣以及創意玩法，貼文引起大量網友關注，也釣出許多內行人分享自家秘方。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
近日一名網友發文分享好市多熱賣的巨大熊玩偶的清洗秘訣以及創意玩法，貼文引起大量網友關注，也釣出許多內行人分享自家秘方。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

美式大賣場好市多以物美價廉受到許多民眾喜愛，且賣場常推出期間限定的特賣商品，引起搶購熱潮。近日一名網友發文分享好市多熱賣的巨大熊玩偶的清洗秘訣，貼文引起網友關注，也釣出許多內行人分享自家秘方。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她在文中分享之前購買好市多熱賣商品「巨大的絨毛熊玩偶」，但一直很苦惱清潔方式，「原本因為太難清理準備要丟掉。」但她靈光一閃，想到可以把玩偶剪開一個洞，取出塞在內部的棉花，「不但省空間又好清洗」。

原PO靈機一動，將熊玩偶內部的棉花取出，剩下一張「熊皮」。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO靈機一動，將熊玩偶內部的棉花取出，剩下一張「熊皮」。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

原PO笑說取出棉花後「剩一張熊皮」，還可以「鑽進去嚇小孩」。她也貼出自己穿上熊皮的照片，圖中可見巨大熊玩偶做出搞笑表情，或是蹲下抱頭的逗趣姿勢，笑果十足。原PO自己樂在其中之外，她也指出「小孩也玩得很開心」。文末她也詢問廣大鄉民「有買大熊的大家，都怎麼清洗這隻大熊咧？」

原PO分享自己「穿上熊皮」做出搞笑表情的照片。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO分享自己「穿上熊皮」做出搞笑表情的照片。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文讚數至今已達3.7萬，也引起熱烈討論，許多網友紛紛大讚原PO的創意，「這個社團自我加入以來，最有創意和可愛的貼文」、「去遊樂園賺零用錢了」、「可以跑各大幼兒園、國小商演了」、「真實版熊麻吉」、「穿著去逛Costco」、「穿這樣都不用戴口罩了，可以出去逛街了」。

也有網友分享清洗大型玩偶的方法，「打開熊，棉花拿出來分開，皮丟洗衣機，洗好換新棉花塞回去；或是舊棉花裝黑垃圾袋，曬太陽除塵蟎再塞回去」、「後面做成拉鍊，洗熊皮時棉花抽出來」、「熊皮拿去洗，棉花曬太陽，之後再塞回去縫合」。

好市多

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