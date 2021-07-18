好市多熊玩偶如何洗？ 她秀創意一招「變熊皮」：好洗又好玩
美式大賣場好市多以物美價廉受到許多民眾喜愛，且賣場常推出期間限定的特賣商品，引起搶購熱潮。近日一名網友發文分享好市多熱賣的巨大熊玩偶的清洗秘訣，貼文引起網友關注，也釣出許多內行人分享自家秘方。
原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她在文中分享之前購買好市多熱賣商品「巨大的絨毛熊玩偶」，但一直很苦惱清潔方式，「原本因為太難清理準備要丟掉。」但她靈光一閃，想到可以把玩偶剪開一個洞，取出塞在內部的棉花，「不但省空間又好清洗」。
原PO笑說取出棉花後「剩一張熊皮」，還可以「鑽進去嚇小孩」。她也貼出自己穿上熊皮的照片，圖中可見巨大熊玩偶做出搞笑表情，或是蹲下抱頭的逗趣姿勢，笑果十足。原PO自己樂在其中之外，她也指出「小孩也玩得很開心」。文末她也詢問廣大鄉民「有買大熊的大家，都怎麼清洗這隻大熊咧？」
貼文讚數至今已達3.7萬，也引起熱烈討論，許多網友紛紛大讚原PO的創意，「這個社團自我加入以來，最有創意和可愛的貼文」、「去遊樂園賺零用錢了」、「可以跑各大幼兒園、國小商演了」、「真實版熊麻吉」、「穿著去逛Costco」、「穿這樣都不用戴口罩了，可以出去逛街了」。
也有網友分享清洗大型玩偶的方法，「打開熊，棉花拿出來分開，皮丟洗衣機，洗好換新棉花塞回去；或是舊棉花裝黑垃圾袋，曬太陽除塵蟎再塞回去」、「後面做成拉鍊，洗熊皮時棉花抽出來」、「熊皮拿去洗，棉花曬太陽，之後再塞回去縫合」。
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