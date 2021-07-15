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好市多「這1本」不再發放了 會員一片哀嚎：損失好大...

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為好市多示意圖。報系資料照／記者徐力剛攝影
圖為好市多示意圖。報系資料照／記者徐力剛攝影

好市多商品物美價廉，更會不時推出折扣促銷活動，吸引許多消費者加入成為購物會員，但近日有網友透露「會員優惠目錄」已經停止發放，因此會員只能改由線上查看，意外引起熱議。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文問到，「請問大家收到新的了嗎？我還沒收到」，原來她指的正是好市多「2021會員護照」，由於好市多販售商品種類多元且經濟實惠，便會將不同檔期、商品的優惠項目印製成冊，以供會員參考目錄；而原PO手中這本即是「5月17日至7月8日」優惠目錄。

不少人和原PO一樣，紛紛回報「我也還沒收到」、「新的這期尚未收到」、「我也是目前收到5/17～7/8而已」、「很久沒收到了+1」；其中，有內行網友透露，「我去櫃檯問了！即期起Costco為了響應政府的節約方案，以後不再印紙本，要從APP裡面搜尋優惠商品」、「問過客服...7月8日翻過去有QR扣，只能下載APP看優惠了，這樣可能無法像之前一樣預知一個月的優惠，損失好大...」。

許多網友接獲消息，紛紛哀號「我喜歡紙本，可以知道喜歡的物品何時特價，會特別做註記」、「年費照收，目錄卻沒按時寄，手機並不是每個人都會用，年長者有些也不會看，覺得寄紙本目錄比較適當」。

原PO納悶為何不再收到「2021會員護照」？有內行網友透露，原來好市多官方已經停止發放了。圖擷自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
原PO納悶為何不再收到「2021會員護照」？有內行網友透露，原來好市多官方已經停止發放了。圖擷自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

好市多 Costco

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