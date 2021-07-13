快訊

傳616公車駕駛確診 「路線涵蓋雙北」已匡列56人

台積電員工確診足跡曝光 活動遍及竹苗地區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衝好市多囤貨見這區「紅通通」開心分享 轉眼被搶光

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友到好市多購物，發現冰櫃裡牛肉貨源充足，開心發文分享。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
一位女網友到好市多購物，發現冰櫃裡牛肉貨源充足，開心發文分享。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

全國三級警戒，民眾爭搶物資囤糧，各賣場也紛祭出限購令，以維持大家都能買到所需的民生物資。一位女網友到知名美式賣場好市多購物，發現冰櫃裡呈現「紅通通」的景象，令她開心到忍不住發文分享，也心疼辛勞補貨的工作人員。

一位女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，到好市多購物時，發現冰櫃裡的牛肉貨量頗充裕，趕緊發文分享，結果是「想買牛勒條，拍個照打個文字就沒有了」，原PO表示，賣場目前仍維持「一卡限購一種一盒」，同時也呼籲「大家要保持社交距離啦」、「看準再下手，手不要一直摸來摸去捏」。

貼文一出，網友紛留言回應「真的！摸來摸去超噁心！超多人這樣的！」、「就是有人愛一直摸」、「真的很討厭，有些人不知道急什麼，我保持社交距離，直接把我忽略，插了就去拿東西」。

更多網友關心貨量狀況，覺得「最近牛肉感覺充足起來了」、「充裕不就是因為限購嗎」、「真的有變多嗎？我去新莊店好幾次都撲空（牛腱心、牛肋條等我想的，一盒都沒有）」、「中壢好市多的牛好少」、「汐止也差不多」。

好市多自6月中實施限購物，以防有民眾買不到需要的產品」圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
好市多自6月中實施限購物，以防有民眾買不到需要的產品」圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

網友呼籲搶購物資時，也別忘了要保持社交距離。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》
網友呼籲搶購物資時，也別忘了要保持社交距離。圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》

好市多

延伸閱讀

友嗑光炸雞留骨熬湯令他驚歎「超客家」 網曝好市多烤雞極致吃法

好市多限購 婆婆想買2組「託人幫結帳」她驚：差點被當小偷

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網大讚：人才

PTT有溫情... 癌末弟臨終想喝好市多蘋果汁 全台鄉民接力「4小時」送達

相關新聞

衝好市多囤貨見這區「紅通通」開心分享 轉眼被搶光

全國三級警戒，民眾爭搶物資囤糧，各賣場也紛祭出限購令，以維持大家都能買到所需的民生物資。一位女網友到知名美式賣場好市多購物，發現冰櫃裡呈現「紅通通的」景象，令她開心到忍不住發文分享，也心疼辛勞補貨的工作人員。

她從賣場成功用一組合「神還原日本拉麵」 網：好懷念這味

因應本土疫情爆發，全國三級警戒已經持續近兩個月，許多人都相當想念到餐廳享用美食的樂趣。而近日一名網友就分享，自己在連鎖超市購買不同牌子的泡麵與醬料包，嘗試將兩者搭配烹煮後，意外發現吃起來和餐廳賣的日本拉麵相當類似，讓她興奮直呼「一定要試試看」。

友嗑光炸雞留骨熬湯令他驚歎「超客家」 網曝好市多烤雞極致吃法

三級警戒下，許多人為防疫開啟「自煮」生活，並因煮飯頻率增加發現獨門美味小撇步，不過有網友發現朋友竟會將吃剩的雞骨冷凍，之後熬湯煮麵吃，忍不住驚呼「客家到一個極致」，引發網友熱烈討論，更有人表示也會將好市多的烤雞拆開燉湯。

他煮泡麵加「超豪華配料」 網眼睛全亮：明天抱兩箱回家

泡麵因為口味多元，料理方便，深受民眾喜愛，更是許多人的宵夜良伴。近日一名網友便發文推薦美式大賣場好市多販賣的一款泡麵，貼文一出眾網友馬上注意到原PO的「超狂配料」，引起熱烈討論。

她訂防疫餐驚見這一樣奇特食物 網友讚：價格快貴過鮑魚

防疫期間許多人都喜歡叫外送，不僅方便快速，又可以避免與其他顧客群聚。一名女網友日前在臉書「廚藝公社」分享自己訂的防疫套餐，當中的「竹蛤」造型奇特，一根根的東西讓她直呼很Q很好吃，老饕們也分享各種料理方法，還有香港網友表示「竹蛤」的價格快貴過鮑魚。

抹醬保存期限短怎麼辦？她用一招吃很久 網讚「生活智慧王」

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣，價格又實惠，常常吸引許多消費者前往尋寶，不少人也常在臉書上分享好康優惠與商品小知識，一名女網友表示之前買了一罐焦糖核桃乳酪抹醬，但保存期限不長，於是她發揮小巧思，延長抹醬的賞味期限，許多鄉民看了大讚女網友是「生活智慧王」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。