衝好市多囤貨見這區「紅通通」開心分享 轉眼被搶光

全國三級警戒，民眾爭搶物資囤糧，各賣場也紛祭出限購令，以維持大家都能買到所需的民生物資。一位女網友到知名美式賣場好市多購物，發現冰櫃裡呈現「紅通通」的景象，令她開心到忍不住發文分享，也心疼辛勞補貨的工作人員。

一位女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，到好市多購物時，發現冰櫃裡的牛肉貨量頗充裕，趕緊發文分享，結果是「想買牛勒條，拍個照打個文字就沒有了」，原PO表示，賣場目前仍維持「一卡限購一種一盒」，同時也呼籲「大家要保持社交距離啦」、「看準再下手，手不要一直摸來摸去捏」。

貼文一出，網友紛留言回應「真的！摸來摸去超噁心！超多人這樣的！」、「就是有人愛一直摸」、「真的很討厭，有些人不知道急什麼，我保持社交距離，直接把我忽略，插了就去拿東西」。

更多網友關心貨量狀況，覺得「最近牛肉感覺充足起來了」、「充裕不就是因為限購嗎」、「真的有變多嗎？我去新莊店好幾次都撲空（牛腱心、牛肋條等我想的，一盒都沒有）」、「中壢好市多的牛好少」、「汐止也差不多」。

好市多自6月中實施限購物，以防有民眾買不到需要的產品」圖擷自 《Costco好市多商品經驗老實說》