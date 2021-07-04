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他煮泡麵加「超豪華配料」 網眼睛全亮：明天抱兩箱回家

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文推薦美式大賣場好市多販賣的一款泡麵，他在泡麵中加入「超豪華配料」波士頓龍蝦，讓整碗泡麵瞬間不同凡響。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友發文推薦美式大賣場好市多販賣的一款泡麵，他在泡麵中加入「超豪華配料」波士頓龍蝦，讓整碗泡麵瞬間不同凡響。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

泡麵因為口味多元，料理方便，深受民眾喜愛，是許多人的宵夜良伴。近日一名網友便發文推薦美式大賣場好市多販賣的一款泡麵，貼文一出眾網友馬上注意到原PO的「超奢華配料」，引起熱烈討論。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明自己在好市多買了一款泡麵，吃完覺得驚為天人，便想向廣大鄉民大力推薦，「簡單的料理，華麗的出場！Costco必敗之物『金螃蟹』。」

從原PO貼出的照片中可以看到，他在泡麵中加入「超豪華配料」波士頓龍蝦，讓整碗泡麵瞬間不同凡響。龍蝦之外，原PO也加了一顆雞蛋，蛋黃熟得恰到好處，看起來相當美味。

貼文一出網友紛紛暴動，直呼原PO加入的配料太犯規，「這泡麵裡面有龍蝦？明天來去搬兩箱！」、「猛！我頂多貢丸、肉片、魚餃、一顆蛋，原來我不夠豐盛！」、「同一款泡麵你那一碗感覺好吃N倍～太有食慾了」、「這是在業配泡麵還是龍蝦？不管了我都想買」、「到底為什麼可以浮誇成這樣，又不討人厭」。

也有網友搞笑回應原PO「圖文不符」，「螃蟹怎麼變龍蝦？」、「我書讀的少，但別騙我哦，那是龍蝦不是螃蟹」。

泡麵 好市多 Costco

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