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她訂防疫餐驚見這一樣奇特食物 網友讚：價格快貴過鮑魚

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO訂購防疫套餐。 圖／翻攝自「廚藝公社」
原PO訂購防疫套餐。 圖／翻攝自「廚藝公社」

防疫期間許多人都喜歡叫外送，不僅方便快速，又可以避免與其他顧客群聚。一名女網友日前在臉書「廚藝公社」分享自己訂的防疫套餐，當中的「竹蛤」造型奇特，一根根的東西讓她直呼很Q很好吃，老饕們也分享各種料理方法，還有香港網友表示「竹蛤」的價格快貴過鮑魚

因為疫情嚴峻，導致許多商家生意一落千丈，為了挽回客源，有些店家會祭出「防疫套餐」，讓民眾在家也能享用，原PO也跟風訂了某家火鍋店的防疫套餐，從她分享的照片可看到除了3盒肉片之外，還有一盒很奇特的東西，一根一根的造型讓人摸不著頭緒這到底是什麼。

原PO說這是「竹蛤」，原價250元，她訂購時是一公斤150元，煮了之後讓她大讚很好吃，且很Q、很鮮美，但除了丟進火鍋煮之外，她還想知道其他的料理方法，於是貼文詢問其他老饕的意見。

貼文釣出許多老饕分享料理方式，「炒九層塔就很好吃」、「蒜蓉+粉絲下去蒸」、「用鹽焗超好吃」、「蒜頭、辣椒爆香，再加九層塔快炒絕配！重點是沙要吐淨」、「中間黑黑的地方要剪掉不然很腥，用炒的加點米酒比較沒腥味」、「蛤蜊怎麼煮，它就怎麼炒」、「可以加起司，焗烤氣炸180度5分鐘」、「台灣本土的竹蛤比較好吃，醃漬冷凍後配粥很讚」。

不過也有人不喜歡牠的味道，「在燒烤店吃過，味道像很腥的蛤蠣」、「之前吃過覺得腥耶！是沒處理好嗎？」、「印象腥味很重，吃一次嚇到了，跟想像中的蛤蜊味道不一樣」、「第一次烤牠吃牠，覺得滿滿腳臭味」。

根據《維基百科》寫道，「竹蛤」主要分布於韓國、中國大陸、台灣，常棲息在潮間帶至淺海砂泥底，主要為水深大約為20～50公分的海域中，以強而有力的錨形斧足直立生活，將身體大部分埋入砂泥中，但若是遇到危險或環境不良時，會自割其出、入水管而迅速將身體全部埋入砂泥中。

「竹蛤」造型特殊，許多老饕分享料理方法。 圖／翻攝自「廚藝公社」
「竹蛤」造型特殊，許多老饕分享料理方法。 圖／翻攝自「廚藝公社」

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