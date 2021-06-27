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一大罐堅果該如何保存？ 內行人曝1招：放再久也不會有油味
每日攝取適量堅果不僅對身體有好處，還能預防肥胖，是生活中不可或缺的養生食品，不過買回來的堅果不是袋裝就是罐裝，若沒有正確保存，很可能會因此受潮。日前就有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文表示，他最近剛好買了一罐堅果，於是就好奇詢問廣大網友「應該怎麼保存？」
原PO在文中提到，自己在好市多買了一大罐綜合堅果，但因為吃很慢的關係，所以需要長時間保存，因此就請教網友這罐如何保存，希望能有內行人提供解答。
PO文一出後，立刻引來大批網友留言，紛紛回應，「我都分裝小罐放冷凍，要吃倒ㄧ些，放再久也不會有油味」、「開了之後，一定要放冷藏，才不會有油耗味」 、「一定要放冰箱」、「放冰箱冷藏才不會有味道」、「蓋子不要一直開，先倒小瓶子吃完再倒」、「整罐冷凍，另裝約一週的量放冷藏食用」、「可以存放在陰涼處就好，不要見光」、「吃得很慢，就買小包裝的就好」、「放冷凍，要吃的時候倒出來，不用退冰直接吃」。
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