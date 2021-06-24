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神之手！她把吐司變世界名畫 1.5萬人狂讚：收下我的膝蓋

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友展現巧手之作，把吐司變成世界名畫，讓許多網友驚嘆不已。示意圖／ingimage
一名女網友展現巧手之作，把吐司變成世界名畫，讓許多網友驚嘆不已。示意圖／ingimage

三級警戒再延長，許多人待在家中簡直悶壞了，紛紛開始「開發新技能」，一名女網友就分享超強廚藝，把吐司當成畫布，繪出梵谷的世界名畫，貼文吸引1.5萬名網友按讚，紛紛讚譽「這實在是神之手啊！」

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文展現驚人手藝，她表示除了色粉之外，全部食材都是在全聯購入，不切邊的布里歐吐司正是絕佳的天然畫框。

她大方分享製作步驟，各自將奶油乳酪與蝶豆花粉混合調成藍色，煉乳加上薑黃粉調成深淺2種黃色，煉乳加竹碳粉拌勻成黑色，如此「顏料」就備妥了，接著再將這些顏料裝入三明治袋，擠在吐司上，其他顏色用乾淨的水彩筆塗抹，最後原PO展現超強手藝，用這些顏料在吐司上繪出「梵谷名畫─星夜」。

原PO的巧手之作曝光後吸引1.5萬名網友按讚分享，紛紛留言讚嘆「我到底加入什麼社團......太逼人了！超強！」、「我相信再過一陣子你可以出『吃的畫冊』了」、「這是三級警戒下的才華嗎？」、「果真高手在民間」、「美術系4ni？」、「請收下我的膝蓋」、「下次會不會出現蒙娜麗莎的微笑啊？」

一名女網友展現巧手之作，把吐司變成世界名畫，讓許多網友驚嘆不已。圖擷自我愛全聯-好物老實説
一名女網友展現巧手之作，把吐司變成世界名畫，讓許多網友驚嘆不已。圖擷自我愛全聯-好物老實説

三級警戒 全聯 下廚

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