神之手！她把吐司變世界名畫 1.5萬人狂讚：收下我的膝蓋

三級警戒再延長，許多人待在家中簡直悶壞了，紛紛開始「開發新技能」，一名女網友就分享超強廚藝，把吐司當成畫布，繪出梵谷的世界名畫，貼文吸引1.5萬名網友按讚，紛紛讚譽「這實在是神之手啊！」

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文展現驚人手藝，她表示除了色粉之外，全部食材都是在全聯購入，不切邊的布里歐吐司正是絕佳的天然畫框。

她大方分享製作步驟，各自將奶油乳酪與蝶豆花粉混合調成藍色，煉乳加上薑黃粉調成深淺2種黃色，煉乳加竹碳粉拌勻成黑色，如此「顏料」就備妥了，接著再將這些顏料裝入三明治袋，擠在吐司上，其他顏色用乾淨的水彩筆塗抹，最後原PO展現超強手藝，用這些顏料在吐司上繪出「梵谷名畫─星夜」。