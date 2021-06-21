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鮮奶新品牌越出越多！ 網統整點名「這些」都好喝

聯合新聞網 / 綜合報導
現在大賣場的牛奶種類越來越多，讓消費者想買牛奶時不知道怎麼選擇。圖／ingimage
現在大賣場的牛奶種類越來越多，讓消費者想買牛奶時不知道怎麼選擇。圖／ingimage

現在大賣場的牛奶種類越來越多，讓消費者想買牛奶時不知道怎麼選擇。對此便有一名網友就分享，以前架上的鮮奶都是那幾個大廠牌，但如今多了好多不同的選擇，便想藉此詢問網友「有的很便宜，有的沒標價錢，有人喝過嗎？

原PO在Dcard上的美食版上發文說明，現在賣場架上的牛奶有的很便宜，有的沒標價錢，而自己通常都喝瑞穗或是光泉的牛奶，便想要多問問看其他人喝過的感想，讓自己下次買鮮奶時可以作為參考。

此文一出，不少網友便紛紛推薦自己喜歡的鮮奶品牌，其中「台農」跟「牧真」是最多網友推薦的品牌，紛紛指出這兩種牌子的牛奶價位雖然不高，但都非常推薦，「台農跟牧真不錯~我覺得喝起來都差不多，超過90元我就不會買了」、「牧真藍色的真的好喝！我有加全聯社團很多人都推！」、「推牧真！」

除了上述兩個品牌外，也有許多網友非常推「六甲」的牌子，「去全聯我都買光泉和六甲」、「買過牧真和六甲，都是全聯購入，個人推六甲，用來煮拿鐵奶泡可以打得起來，很不錯」、「推推六甲，每次用吳柏毅叫全聯都選六甲」、「推薦六甲田莊，他們家的鮮奶跟優格不錯」。

Dcard 品牌

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