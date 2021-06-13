快訊

蔡英文被爆偷打BNT疫苗 陳時中：尚待證實但過分了

日職／宋家豪連13場未失分 防禦率0.68居樂天牛棚最狂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BTS肯瓊醬沾不完？ 他搭創意料理網震驚：寧願舔乾淨

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友分享麥當勞BTS套餐醬料的新吃法，引起網友熱議。圖／麥當勞提供
近日有網友分享麥當勞BTS套餐醬料的新吃法，引起網友熱議。圖／麥當勞提供

知名連鎖速食麥當勞推出南韓著名人氣團體防彈少年團（BTS套餐，成功創造話題性也引起購買熱潮。近日一名網友分享套餐特製醬料「肯瓊醬」吃不完可以如何運用，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「肯瓊醬沾不完怎麼辦」，他在文中說明近期點了討論度極高的麥當勞BTS套餐，因為十分喜歡特製醬料「肯瓊醬」，剛好吃完套餐後醬料有剩，便決定製作創意料理。原PO分享他的獨門方法，「首先要點一杯玉米濃湯，接著把吃不完的醬倒進去。」原PO幫自己的創意料理取名為「辣味玉米湯」，更形容「不一樣的口味，又辣又燙。」

一名網友發文分享自己將麥當勞新推出的BTS套餐中的肯瓊醬加入玉米濃湯，創意吃法引起熱議。圖／取自Dcard
一名網友發文分享自己將麥當勞新推出的BTS套餐中的肯瓊醬加入玉米濃湯，創意吃法引起熱議。圖／取自Dcard

貼文一出引起網友熱烈討論，部分網友不能接受這種吃法，「感覺好噁」、「住手」、「正在吃著麥當勞的我，快吐了」、「修但幾勒」、「嘔⋯拜託不要加進去，我寧願舔乾淨」、「這是撒旦的食物嗎」、「宅在家躲疫情，已經吃了好幾餐麥當勞，我表示母湯」。

也有網友認同原PO的創意料理，「不懂為什麼大家那麼排斥，辣味玉米湯超好喝啊」、「試過了，很好吃」、「原來不只我會這樣做，但我只沾一點點在湯裡」。其他網友提供不同沾醬選擇，「肯瓊醬沾薯條也很好吃啊」、「甜辣醬mix肯瓊醬我覺得比較好吃」、「沾肉粽」、「肯瓊醬要跟番茄醬一起沾薯條雞塊才好吃！」、「拿來沾吐司很好吃～」、「其實可以放蝦皮賣」。

套餐 麥當勞 速食 南韓 BTS

延伸閱讀

一顆好吃的粽子一定要有哪些餡料？ 網友：沒有「它」沒靈魂

抹茶鬆餅？花椰菜？他這道「失敗蛋料理」真面目完全考倒網友

麥當勞堆滿待取餐點沒人要送？外送員揭密怒噴「看到直接棄單下線」

麥當勞BTS套餐新點法 用甜心卡省爆「同價格升級」

相關新聞

BTS肯瓊醬沾不完？ 他搭創意料理網震驚：寧願舔乾淨

知名連鎖速食店麥當勞推出南韓著名人氣團體防彈少年團（BTS）套餐，成功創造話題性也引起購買熱潮。近日一名網友分享套餐特製醬料「肯瓊醬」吃不完可以如何運用，貼文一出引起網友熱烈討論。

半夜賣場仍一票人！他問哪時去人最少 內行人揭「最佳時段」

新冠肺炎疫情未歇，全台三級警戒又延長兩周，並對容易造成群聚感染的賣場、市場進行人流控管。有網友想避開人潮出門補貨，原以為越晚人越少，結果近晚間11點人還是很多，問大家哪個時間出門補人最少，引來許多內行人紛紛指「最佳時段」。

三色豆吃不完怎辦？他上網求食譜 網分享料理冷凍食品新方法

之前防疫警戒升級到第三級時，許多民眾都擔心會封城，於是湧入賣場超市搶購罐頭、冷凍食品等比較能保存久一點的物資，但有網友買得太多也吃膩了，不知道該怎麼解決剩餘的食材，於是上網求助鄉民們分享食譜。就有網友針對許多人討厭的三色豆提出美味的料理方式。

好市多蚵仔「洗了鮮味會流失」？釣出養殖戶專業解答

美式賣場好市多，商品種類多，價格實惠，常吸引不少人光顧。不過現在本土疫情嚴峻，除了沒事別外出外，好市多也加強防疫措施，讓有需要採購物資的民眾能夠安心購物。一名網友發文表示他在好市多買了「鮮蚵」，但不知道該不該先清洗，該則貼文也釣出養殖戶解答。

搶物資防疫！賣場冷凍櫃空蕩蕩 連三色豆也沒有讓他很恐慌

自從防疫警戒升級到第三級後，許多人都擔心接下來可能會封城，於是紛紛搶買民生用品和防疫物資，泡麵、罐頭等可以擺放比較久的食品都被搶購一空，有網友在賣場發現就連許多人討厭的三色豆也不見蹤影，讓他不禁緊張了起來。

被埋沒的藝術家？她把貓咪吐司巧變老虎 網讚：媽媽沒有最強只有更強

疫情嚴峻不少人選擇宅在家展開「自煮生活」，許多社群網站也有人大方推薦各超市、賣場販售的好吃食材。一名人母貼出把貓咪造型吐司畫成老虎的照片，細膩的畫工不僅讓眾多網友稱讚「太強了」，兒子大口咬下吐司的畫面也萌翻一票網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。