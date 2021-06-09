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半夜賣場仍一票人！他問哪時去人最少 內行人揭「最佳時段」
新冠肺炎疫情未歇，全台三級警戒又延長兩周，並對容易造成群聚感染的賣場、市場進行人流控管。有網友想避開人潮出門補貨，原以為越晚人越少，結果近晚間11點人還是很多，問大家哪個時間出門補人最少，引來許多內行人紛紛指「最佳時段」。
有網友在《PTT WomenTalk》板以「哪個時間出門補民生用品人最少」為題寫道，原本以越晚人越少，在晚上接近11點時去全聯補糧，沒想到裡面採買的人仍蠻多的，「感覺大家都說晚點出門人會比較少，結果就一票人這個時間出來，那以這個邏輯來看，我們到底應該要哪個時間出門補糧人會比較少？」
提問引發討論，許多內行人紛紛指出補貨最佳時段是「平日下午」，「平日1-3真的少」、「我下午1點去沒什麼人」、「平日下午1點到3點，避開下班人潮」、「早上婆婆媽媽，晚上下班族群，正解下午」、「我現在都下午3點左右去黃昏市場全聯，人不會太多菜肉也好買」。
另有網友提供一個避開人潮的方法，建議出門前可先「google你常去的全聯，會顯示人潮時間」、「估狗要去的店，會有人潮顯示可以參考」。
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