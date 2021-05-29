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好市多蚵仔「洗了鮮味會流失」？釣出養殖戶專業解答

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇好市多的蚵仔下水煮前應該要先洗過嗎？ 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
網友好奇好市多的蚵仔下水煮前應該要先洗過嗎？ 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多，商品種類多，價格實惠，常吸引不少人光顧。不過現在本土疫情嚴峻，除了沒事別外出外，好市多也加強防疫措施，讓有需要採購物資的民眾能夠安心購物。一名網友發文表示他在好市多買了「蚵仔」，但不知道該不該先清洗，該則貼文也釣出養殖戶解答。

一名男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他表示自己第一次在好市多買蚵仔，如果是市場的，會稍微用水沖過再下鍋，賣場買的話，家中長輩習慣拿出來用鹽水洗兩三遍，但自己感覺這樣蚵仔的鮮味會流失，所以習慣不洗直接下水，但盒子裡面的水還是會倒掉。

因此他想問問看其他人是不是會先洗過，裡面的水可以直接倒在湯裡煮嗎？此文一出也引起網友回應，「一定會洗過」、「它超級髒欸，不洗直接煮來吃也太可怕了吧」、「絕對會洗，因為難免會有雜質和碎殼」、「我之前不知道要洗，直接下鍋煮，結果整晚都在馬桶上度過....」。

也有養殖戶出面解答，「以前我家是養殖牡蠣的，真心給你建議，你長輩的做法是對的，ㄧ定要洗，現在環境污染很嚴重，只要是新鮮，洗乾淨並不會影響鮮味，不洗才有問題」。

好市多

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