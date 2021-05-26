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他推這款追劇零食「冷門但超唰嘴」 網讚：愛到準備囤貨

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享近日吃到的冷門但超級唰嘴的零食，貼文引起熱議。圖／取自Dcard
一名網友發文分享近日吃到的冷門但超級唰嘴的零食，貼文引起熱議。圖／取自Dcard

疫情期間，因應政府的防疫宣導，加上公司紛紛採取遠距上班，許多民眾都長時間在家降低染疫風險，也因此多了許多看書、追劇的時間。一名網友發文分享近期追劇時，意外發現的「冷門好吃餅乾」，貼文引起熱烈迴響。

原PO在Dcard發文「超級冷門但超級涮嘴的零食」，他在文中說明最近因疫情升溫都宅在家沒有出門，「又有一堆時間可以追劇。」他分享一天家人下班回家買了幾包零食給他配劇，發現有一包唐辛子口味的餅乾他沒有看過，「不期不待的吃起來，有點厲害耶！」

原PO描述該零食「脆加特製唐辛子口味」的口感，吃起來脆脆酥酥，「感覺得出來很多層。」唐辛子口味也深得原PO喜愛，「唐辛子味道不會很嗆，是讓人很涮嘴的辣味。」文末他也詢問廣大網友是否吃過這款零食，想尋求冷門零食的同好。

該零食類似韓國知名的烏龜餅乾，許多網友也相當喜愛。圖／取自Dcard
該零食類似韓國知名的烏龜餅乾，許多網友也相當喜愛。圖／取自Dcard

貼文一出引起關注，大票網友紛紛回覆這款零食類似韓國的烏龜餅乾，「昨天我剛買一吃直接愛上欸」、「愛烏龜餅乾的人可以買這款，吃過四種口味惹。我的排名：辣雞翅>唐辛子>起士>法式洋蔥濃湯」、「這真的超好吃！！我覺得比烏龜耐吃」、「已經愛到準備來囤貨⋯⋯」、「可以試試沾或泡濃湯，很銷魂」、「有買過起士的但對我來說有點鹹，改天買看看其他口味試試」。

也有網友推薦其他追劇零食，「洋芋片我推一個ikea的酸奶洋蔥口味，每次買都要告訴自己不可以三天就吃完」、「推薦卡迪那的四重脆，也是烏龜餅乾。疫情前全聯剛好有特價，一包只要10元，每種口味都買了一包回去吃之後，覺得超涮嘴，又跟家人去掃貨」。

零食 Dcard 疫情

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