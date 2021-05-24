每次買口味都不一樣！他一招破解超商知名軟糖的秘密

酸甜的糖果零食人人都愛，工作繁忙時總想來一點甜食犒賞自己，閒暇時也因嘴饞想偷嚐一兩顆。近期有網友發文，他說明終於發現超商一款知名糖果的秘密，貼文一出引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文「終於發現這款糖果的奧秘」，他在文中說明這一款糖果包裝看起來很好吃，但總是無法掌握糖果口味，「記得我第一次吃的時候酸到爆，有次又買了發現好像不酸了，但前陣子買了又變酸了。」有時爆酸有時酸甜適宜的糖果讓他摸不著頭緒，想買又不敢買。

原PO某次去超商發現糖果被分在兩個桶子，他便睜大眼睛仔細觀察，「原來真的有不一樣，就是他最邊邊的紅色，另一個是綠色，綠色是酸的，紅色是甜的。」重要的發現讓原PO直呼「以後終於不會買錯了，謝天謝地。」

貼文一出引起熱烈討論，酸甜兩派各有擁護者，也有網友笑說終於搞懂包裝的秘密，「這個有爆酸和正常版的！我都吃過」、「喜歡爆酸款的，每次吃都會分泌一堆口水」、「我現在才知道，我想買爆酸的來吃」、「沒記錯的話，包裝上面好像就會寫」、「包裝上有寫水果口味或爆酸口味喔」、「我覺得酸跟甜兩種口味一起吃很讚，我每次都丟兩顆進嘴巴」。