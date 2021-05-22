全聯貨架上只有「這罐頭」沒人買？ 內行人讚：一罐全家飽

國內疫情嚴峻，不少民眾擔心民生用品不足，紛紛跑到大賣場搶購，因此現在常常可以看到賣場貨架全空的狀態。日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》中PO文提到，自己去全聯買可保存較久的糧食，「罐頭」在他的購物清單中，不過他卻發現貨架上的「肉醬罐頭」沒什麼人買，因此他就好奇詢問廣大網友「這肉醬好吃嗎？」

原PO在文中表示，前幾天去全聯補一個禮拜可以保存比較久的糧食，他把罐頭列在購物清單中，但因為怕踩雷所以一直都沒買罐頭類，他認為好吃的很好吃，難吃的是整罐倒掉，於是他在貨架上發現某品牌的肉醬沒人買，相較其他品牌的肉醬都被搶到全空，接著就忍不住問道「為什麼這肉醬都沒人買？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「別誤會它，它只是補貨快」、「這是心目中唯一的肉醬品牌」、「不識貨，這肉醬比魚罐頭好吃多了」、「只要是這個品牌出的東西我都全拿欸」、「應該是因為剛補貨，他們家肉醬我直接買六罐，真的很好吃」、「我覺得廣達香的肉醬最好吃」、「這個老牌子啊，有時候只是剛好剛補貨，不代表很少人買」、「我都只買廣達香」。

不少網友也分享肉醬食譜，「拌麵超好吃，一小罐就可以吃好幾碗」、「茄子（燙熟）肉醬+九層塔拌炒一下，四季豆或韭菜花一樣拌炒一下，非常下飯」、「這個炒冬粉很好吃」、「我小時候都拿來拌稀飯吃，超好吃的」、「很好吃耶，我們家囤貨都囤這個，煮麵加一罐下去配高麗菜、打個蛋，一罐全家飽」、「我煮麻婆豆腐都用這罐」、「加鯖魚罐頭很搭，煮茄汁鯖魚麵都會加這罐肉醬」、「和雞蛋豆腐ㄧ起煮就解決ㄧ道菜了」。