她一咬全聯麵包爆出「神秘綠汁」崩潰喊噁 網：烤過好吃

當想到要補充家中存糧、民生用品，不少人常選擇到「全聯福利中心」採購。近日有一名網友分享一款全聯新品抹茶麵包，不料一口咬下卻讓原PO大失所望，直呼「醬有股說不出的噁心感」，不過其他吃過同款麵包的鄉民出面平反「這烤過好吃欸」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到去全聯補貨時會順手買麵包當隔天早餐，這次看到一款新品抹茶麵包，好奇買回家嚐鮮。原PO將麵包切開微波後咬一口，奇妙滋味讓她不禁爆粗口「X！這到底是X小」，麵包不僅沒有抹茶味，內餡醬汁更是「有股說不出的噁心感」。

驚嚇之餘，她馬上改吃另一款表面灑滿抹茶粉的麵包，發覺味道沒問題、甚至還很好吃，再咬一口「神秘醬汁」的抹茶麵包，殊不知「噁心感再度衝上腦門」，踩雷體驗讓原PO大喊「千萬不要買」，不過她也好奇問眾鄉民「還是有人吃過這款覺得好吃的嗎」？

貼文曝光後網友紛紛回應，「咬第一口秒懷疑人生」、「我這個抹茶控認真覺得不行」、「圖片那個綠真的好讓人沒胃口」、「我也覺得他的抹茶醬超噁，吃幾口就趕快丟給男友」、「吃過一次也覺得超難吃欸，嚇到不行，從此不敢再買全聯的麵包」。

雖然和原PO口味相同、吐槽全聯的網友不少，但也有人持不同意見，「只有我覺得這超好吃嗎」、「這烤過好吃欸」、「超喜歡這款，可惜附近的全聯最近抹茶季過就沒賣了」、「這是25元的抹茶麵包嗎？我覺得很好吃呀」。