7-11改賣「小飾品」 網友一看驚呼：以為來到寶雅

每個人每天都少不了要去便利超商消費，過去無印良品曾跟7-11合作，讓民眾可以就近買得到無印良品的文具、保養品等商品。不過近日有網友在PTT中PO文提到，前幾天在住家附近的7-11發現，原本無印的櫃位撤掉了改賣「飾品」，讓他忍不住直呼「以為來到寶雅了！」

原PO在文中表示，前幾天看到7-11在重新擺設，無印良品的櫃位被撤掉了，改成了一堆「莫名奇妙的飾品」。從原PO貼出的照片可見，7-11的櫃位出現了髮夾、髮圈、吊飾等小物，就連「耳環」也開始在7-11販售，與我們平時看到的商品不太一樣。

原PO也說道，「據說是跟無印的合約到了，沒再續約」，但他也認為改賣髮夾、娃娃、飾品這類商品，一度以為自己來到寶雅，「難道7-11要寶雅化了？」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「台中也有一間是這樣，一開始看到也傻眼」、「高雄也有，真的很神奇」、「已經有一陣子了，其他門市逐漸導入中，賣這些小物讓我很困惑」、「真的很像寶雅」、「寶雅還比較便宜」、「這是要吸引什麼客層啊」、「原來是無印撤櫃，賣這個真的看起來滿怪的」、「感覺小學生會買」、「現在超商真的很多變，什麼都能賣」。

不過也有網友持不同看法，「我朋友在小7工作，他說那些飾品，聖誕節很多人買」、「別懷疑，這更好賣」、「小女生很敢花錢，因為錢是父母給的，放學路過經過就買，別小看商機」、「其實賣髮飾比較賺」、「還是有人買欸，而且滿多人的」。