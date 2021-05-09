逛好市多聽見大叔頻喊「比水便宜」 她跟買這一物回家卻糗了

美式大賣場好市多商品眾多又實惠，常常推出許多優惠吸引消費者搶購，一名女網友在臉書發文表示日前逛好市多時，竟然被一旁的大叔給「洗腦」，忍不住買了牛奶回家，事後才發現有效期限只剩短短8天，貼文也釣出許多有相同經驗的網友共鳴。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文寫道，4月24日去逛好市多時原本沒有打算要買牛奶，但經過牛奶區時，竟然聽見一旁的大叔不斷碎唸「特價牛奶比水還便宜耶！」讓她最後也忍不住買了一些回家。原PO自嘲自己「腦波弱」，買回家後才發現會特價真的有原因，因為有效期限只到5月2日，而牛奶最後也被一家3口努力當水喝。

貼文引來網友們熱議，「真的捏！以前都沒在看的拿了就走，現在都要看而且要打開蓋子看有沒有被打開」、「說實在的，消耗沒這麼大盡量就不要到好市多，撿便宜又覺得有效日期短，何必折磨自己」、「哪裡比水便宜？」、「現在不是缺水嗎？剛好剛好」、「買一箱是要喝到烙賽的節奏」、「哈哈…便宜就是要買呀，不然還等貴的時候買哦」。

還有人提供快速消耗牛奶的方法給原PO，「買太多的可以做奶油、起司」、「太水的拿來煮牛奶鍋」、「加油，拿來泡咖啡、做蛋糕、做布丁消耗也很大」、「冷凍做成冰磚，延長保存期限，可以打冰沙或是咖啡，也可以加成冰拿鐵」、「做麵包蛋糕消得快」、「這個煮玉米濃湯很好喝耶，每次快過期我都來這招」。