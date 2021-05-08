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去便利商店必買哪些麵包？ 網激推一商品：沒有之一

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己最喜歡吃便利商店裡「長條的海苔肉鬆麵包」，於是他就好奇詢問網友「大家去便利商店最常買的麵包？」圖片來源／ingimage
一名網友PO文提到，自己最喜歡吃便利商店裡「長條的海苔肉鬆麵包」，於是他就好奇詢問網友「大家去便利商店最常買的麵包？」圖片來源／ingimage

便利商店是不少人覓食的好去處，有時若忙碌沒時間為自己準備三餐，許多人就會選擇在便利商店解決，成了外食族的選擇之一。日前就有一名網友在PTTPO文提到，自己最喜歡吃便利商店裡「長條的海苔肉鬆麵包」，而且就算一直出新品，肉鬆麵包在他心目中還是第一名，於是他就好奇詢問廣大網友「大家去便利商店最常買的麵包？」

原PO在文中表示，沒設定哪家便利商店，純粹只是想討論網友們愛吃的麵包口味，並透露最喜歡的是會加美乃滋的「海苔肉鬆麵包」，其次是「起酥肉鬆」跟「巧克力派司」，最後忍不住問道「不知道大家最常買哪款麵包？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議留言回應，部分網友紛紛推薦全家的麵包，「全家的鬆餅，蜂蜜口味的很好吃」、「切達起司貝果，不知道吃什麼的時候就會拿這款」、「近期最喜歡的就是全家的地瓜起司燒麵包」、「全家花生羅宋超級好吃」、「全家的芋泥流沙」、「全家的巧克力派斯超神」、「全家草莓麵包超推」、「巧克力派司，去全家都只買這款，頂多再來就是鬆餅皮」。

也有網友喜歡7-11的麵包，「7-11墨西哥奶酥」、「現在只買7-11墨西哥、巧克力蛋糕、藍莓貝果」、「7-11草莓吐司」、「7-11起司貝果，而且一定要微波」、「小七一定要買起司貝果」、「7-11起司貝果，沒有之一」。

便利商店 PTT 外食

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