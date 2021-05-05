哪款超商飯糰是霸主？ 網友力推它：好吃不乾CP值高

台灣便利商店密度超高，餐點種類也可說五花八門，每個人心中可能都有一項超商食品No.1。有網友在PTT發文，他提到超商推出許多口味的御飯糰，好奇哪一款在網友心中是霸主地位？

一名網友在PTT「八卦板」PO文，他提到7-ELEVEN和全家都推出不少口味的御飯糰，例如鮭魚、肉鬆、蔥肉、魚卵等等，原PO好奇在眾網友心目中，哪一款超商御飯糰可以登上霸主寶座。

貼文一出引起熱議，鄉民紛紛表示「全家的蒸酒蛤蜊」、「全家烤飯糰都蠻不錯的」、「以前的話一定是吻仔魚飯糰」、「蔥鹽燒肉」、「哇沙米鮭魚」、「鮭魚鮭魚卵」；此外，推文還釣出隱藏的飯糰控，有人自曝「曾經連續數個月都吃鮪魚搭飲料當早餐」。

各個口味都有愛好者支持，不過在琳瑯滿目的選項中，獲得最多網友支持的御飯糰是雞肉飯口味，「只吃雞肉飯」、「雞肉飯好吃也不會很乾」、「最愛雞肉飯」、「雞肉飯CP值蠻高的」。