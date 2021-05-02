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台中姊弟亡今晚送肉粽送煞經小希臘引恐慌！急改路線

全聯買西瓜！ 店員1舉動被讚：生活智慧王

聯合新聞網 / 綜合報導
天氣逐漸變熱，許多人也喜歡買西瓜回家吃，而近日有民眾在全聯購買切片西瓜後，直呼店員真的太聰明。示意圖／聯合報系資料照片
天氣逐漸變熱，許多人也喜歡買西瓜回家吃，而近日有民眾在全聯購買切片西瓜後，直呼店員真的太聰明。示意圖／聯合報系資料照片

天氣逐漸變熱，許多人也喜歡買西瓜回家吃，而近日有民眾在全聯購買切片西瓜，被店員自製的簡易提袋吸引目光，也引起網友討論。

該名民眾在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出西瓜照片，直呼：「全聯店員未免太聰明了吧！」畫面中可以看到，店員把塑膠袋底部剪掉後，瞬間變身成西瓜提袋，原PO忍不住驚嘆：「超穩的！掛在機車帶回家，完全沒滑動」。

對此，底下網友也紛紛表示：「這招好強，第一次看到」、「生活智慧王」、「這招厲害學起來！」、「看了就想提一袋回家」。

不過也有網友認為：「店家先把西瓜都套上塑膠袋了，那對於有自備購物袋的人來說，就是多製造一個垃圾」、「到時候沒提好，整個掉落在地上，再來感謝它吧」、「都包起來，直接拿回家應該也OK吧」、「然後就滑出來，結果只能再買第二個」。

原PO被店員自製的簡易提袋吸引目光。 圖擷自《我愛全聯-好物老實説》
原PO被店員自製的簡易提袋吸引目光。 圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

塑膠袋 全聯

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