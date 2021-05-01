好市多40元美式「送蛋糕」她驚呼CP值超高！內行人揭原因
美式賣場好市多(Costco)人氣不減，除了賣場中很多好物吸引民眾前往外，熟食部也有很多經典美食讓人一吃再吃，有民眾在好市多買了一杯熱美式咖啡，40元還送「一塊巧克力蛋糕」，她開心推薦「CP值太高了」，也有人說明背後原因。
網友在臉書社團「COSTCO好市多商品心得分享區」發文，她日前到好市多，點了一杯熱美式，40元很大杯之外，還送一塊巧克力蛋糕，收費員當下拿蛋糕給她時，她也嚇到，這時收費員才表示「熱美式送蛋糕一塊」，她也開心推薦大家「CP值太高了！」。
網友看到也紛紛留言，「咖啡加磅蛋糕40元蠻划算的」、「那個蛋糕好吃」、「太棒了」、「我只喜歡吃那塊蛋糕」、「我也覺得磅蛋糕超級好吃」、「好市多的蛋糕一直都很甜，偏老美的甜度標準！」。
也有內行人說出附贈原因，「標準的美式Tea break；甜點甜到掉渣，咖啡苦到不行，搭在一起卻是涮嘴」、「分開吃難吃(蛋糕超甜）難喝（苦中帶點香），一起吃喝人間美味。落差很大的商品」。
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