另類傳家之寶！ 他在好市多開幕時買「這盒」：花11年才用完

知名美式賣場「好市多」主打大型包裝、高CP值的商品，受到許多家庭喜愛。而近日一名網友分享，自己在2009年好市多新竹店的開幕當天，購買了一盒保鮮膜，沒想到歷經11年多後，才終於用完整盒，引起網友熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在新竹店2009年7月開幕時，購入一盒保鮮膜回家使用，沒想到轉眼間11年又9個月過去，時至今日他才終於將這盒保鮮膜用完。

貼文一出引起討論，網友紛紛直呼「歷史性的一刻，值得紀錄一下」、「用到天荒地老」、「這應該要開趴慶祝吧」、「這麼誇張，我要買」、「好划算的感覺」、「會不會捨不得」等；還有人笑稱「可以當傳家之寶了」、「一家11年才買一捲，太難賺」。

該文也意外引起大眾共鳴，許多人湧入分享「我的也還在用」、「2年來，一捲都還沒用到一半」、「前幾天受不了把另一個未使用的送人，不然我覺得到下輩子都用不完」、「我的6年了才準備用完第一捲」、「我用了應該有4、5年了，還沒看到盡頭」；有人則點出「這完全是給營業等級使用的」、「餐廳用超快啊，什麼都要包」。

而根據好市多官網介紹，這款保鮮膜共有兩種尺寸，小型包裝231.03公尺，大型包裝一捲則為914.4公尺，長度將近1公里。此外，好市多官網提醒，該商品限用於微波爐專用餐具，保鮮膜與食物須距離2.5公分，使用於高油脂食品及高溫時，則須避免與食品直接接觸。