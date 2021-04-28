婆媽超愛逛大潤發？網揭優勢：生鮮食品同級最強

台灣大型連鎖賣場眾多，除了常登熱搜榜的美式賣場好市多外，家樂福、大潤發、愛買等也是民眾愛逛的地方。有網友分享家中長輩特別喜愛大潤發，讓他十分不解，好奇大潤發的魅力在哪？

原PO表示，自家附近有家樂福和大潤發兩大賣場，她是家樂福的愛好者，但媽媽特別喜歡大潤發，認為大潤發的東西比較便宜，還用美食外送買了一堆賣場自有品牌的餅乾，讓他好奇發問「有人大賣場也特別愛逛大潤發的嗎？」

文章釣出不少愛好者回應，稱讚大潤發好逛且東西物美價廉，「我也比較喜歡逛大潤發」、「有些品項大潤發確實比較便宜」、「大潤發自有品牌的東西是真的都便宜還不錯用啦」、「我們家都很愛大潤發的鮮奶 滿濃的好喝」、「大潤發生鮮品質真的比較好，酒區很用心，還會邀請國外莊主來台灣辦酒展」、「大潤發價格比較便宜，果菜魚肉生鮮在同等級量販店中最強」。

有人則認為大潤發品項較少、裝潢普通，但有支持者表示賣場動線好逛才是重點，「我們這的大潤發走道比較大，逛起來舒適」、「大潤發真的很好逛，尤其是改裝後乾淨明亮」，另有知情人透露品項少的原因：「之前朋友在大潤發工作過，如果進貨金額太高就會選擇不進，所以品項相對較少」。

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