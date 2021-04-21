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超商不敗飲品！他推1橘色飲料 網友認同：超經典

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣的飲品多元，超商架上常擺滿玲琅滿目的各式風味飲品。圖片來源／ingimage
台灣的飲品多元，超商架上常擺滿玲琅滿目的各式風味飲品。圖片來源／ingimage

台灣飲品多元，從現做的手搖杯到超商架上琳瑯滿目的罐裝飲品，口味豐富往往令消費者目不暇給。近日一名網友發文詢問「超商的不敗飲品」，貼文引起大票網友留言回覆。

一名網友在PTT發文「記憶中的超商不敗飲品？」，他貼出一瓶淡橘色、微透明的飲料，並在文中表示近期自己喜愛的飲料終於回歸，「最近雀巢的經典口味雀巢雪梨茶回歸，一直是我的愛，看到消息馬上買了兩瓶回家喝」。他想起小時候紅極一時的飲品Qoo，哀嘆「大概只能存在記憶中了」，文末也詢問「大家記憶中的不敗飲品又有哪些呢？」

一名網友發文分享自己喜愛已久的超商飲品終於回歸，他也發文詢問「超商不敗飲品」，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自PTT
一名網友發文分享自己喜愛已久的超商飲品終於回歸，他也發文詢問「超商不敗飲品」，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自PTT

貼文引起大票網友留言回覆，許多網友認同原PO的喜好，「推，雪梨茶真的好喝，前天看到馬上就買來喝了」、「 雀巢雪梨茶+1，有夠好喝，但不知道為啥之前會消失」、「 雀巢有好多口味都很經典，沁涼檸檬茶、雪梨茶都很好喝」。

其他飲品也各有擁護者，「雪克33」、「櫻桃可樂QQ」、「Qoo有種果汁真好喝」、「水蜜桃味水果水」、「我好想喝思樂冰」、「 果漾～不知道從哪時開始就喝不到了」、「懷念爽口瞬間，當初好像出沒幾年就消失了」、「 水蜜桃風味水有夠懷念」、「 古道梅子綠」、「千年麥香，不敗飲品」、「飲冰室茶集」、「我去日本都會特別買Qoo，不知道為什麼台灣不賣了」、「泰山水果茶，小時候看電影必喝」。

超商 PTT 手搖飲料

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