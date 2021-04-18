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最希望哪些停賣的商品復活？ 網友點名這兩家：不能沒有它
隨著時代更迭，有時不少超商、連鎖餐飲店或速食業者都會更新菜單，讓不受市場青睞的商品停賣，以推出更符合消費者口味的商品。昨（17）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己以前很喜歡喝麥當勞的奶昔，但現在都沒賣了，於是他就忍不住詢問廣大網友「大家最希望哪些停賣的商品復活？」
原PO在文中表示，他覺得麥當勞賣的「香草奶昔」真的超好喝，也很喜歡肯德基賣的「比司吉」，但是這些東西現在都沒賣了，因此就好奇問道「如果有七龍珠，大家最希望許願哪些東西復活？」
PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛點名麥當勞及7-11的商品，「7-11蔬菜寒天三明治，每天早餐必備」、「麥當勞的香草奶茶」、「7-11的思樂冰」、「麥當勞的貝果和奶茶」、「麥當勞的奶昔真的很好喝，希望可以復活」、「還我麥當勞的焦糖奶茶，不能沒有它」、「麥當勞的板烤雞腿堡」、「麥當勞黑芝麻冰炫風」。
也有網友提到其他商品，「國農的花生牛奶」、「森永的巧克力球」、「愛之味的麻婆豆腐很好吃」、「歐斯麥的巧克力餅」、「好市多的美式起司小鬆餅」、「金車漢寶泡麵」。
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