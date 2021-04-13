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她買蝦仁回家清洗出現詭異藍水 網驚：沒見過這麼藍

聯合新聞網 / 綜合報導
網友清洗蝦仁後，整鍋出現藍色的水。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團
網友清洗蝦仁後，整鍋出現藍色的水。圖擷自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團

蝦仁是許多民眾在做美食料理時很喜歡吃的食材，不過近日有網友在知名賣場買了一盒蝦仁，結果回家清洗時竟然整鍋出現詭異藍水，這讓她嚇得趕緊將照片拍下來po上網，並問其他人有沒有遇過同樣類似的事。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」po出一張蝦仁洗完放在鍋子內的照片，裡頭全是靛藍色的水，旁邊的食材包裝上頭則寫著「海虎草蝦仁」。她不解表示，「這到底是好物還是雷物？」因為上次她隨便用清水洗一下就煮了，這次有用米酒跟鹽巴醃一下，結果就跑出藍色，「是蝦子本身的自然色素嗎？」

底下則有網友回覆說「蝦子的血液具有血清素，又稱為血藍蛋白，因此會呈現淡藍色」，還有人指出「龍蝦也是淡淡的藍色，如果吃一尾龍蝦生魚片，店家一般都會用一杯龍蝦血的酒給顧客，也是這顏色」、「長知識了」、「蝦血本身就是藍的...小學自然有教。」

然而，還是有網友不放心，質疑說「怎麼可能會藍成這樣？」、「我買菜市場現剝的蝦仁沒有這麼誇張的藍耶」、「我朋友也是養蝦，沒看過這麼藍的，品種不一樣？」其他甚至有人開玩笑說，「確定蝦仁身上沒有藍眼淚嗎？」、「有可能是阿凡達養的」。

事實上，根據聯合新聞網日前一篇報導指出，日前同樣也有一位網友清洗冷凍虎蝦時，看到水變成藍色，擔心是否能食用，對此，香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影表示，由於蝦的血液含血藍蛋白（Hemocyanin），成分中含銅離子，遇氧氣後會出現淺藍色，就像牛肉含鐵質，所以解凍後會出現淺紅色一樣。

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