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肉品分裝達人！他曝6口訣「超快分裝」網：高手在民間

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享分裝肉品的方式，專業級手法引起網友熱議。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友分享分裝肉品的方式，專業級手法引起網友熱議。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

美式大賣場「好市多」以大包裝商品、物美價廉為主打特色，若要採買大量肉品，好市多是許多家庭的不二首選。然而肉品買回家分裝冷凍十分麻煩，近日一名網友發文分享獨家「分裝祕方」，附上詳細圖解，貼文吸引許多網友留言討論，更意外釣出民間高手指點環保減塑方式。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明買了大量肉品回家後的分裝、冷凍是一大苦差事，也慷慨分享分裝數次所累積的經驗，「分裝肉品在我家已經行之有年，冰箱幾乎沒有冰箱味。分裝了這麼多次，有點小小心得跟大家分享」。

原PO先說明大方向的分裝原則，如此一來可以減少血水、加快分裝速度，「一定要先處理容易滲出血水的肉品，在肉品解凍成常溫前要處理好分裝。如果你沒帶冷凍袋去裝肉品，回家以後先冷藏個一小時」。原PO也不藏私分享處理牛肉片的過程，貼出詳細註解的照片，更加上口訣「夾、頂、押、放、齊」，再使用真空機「吸扁」，貼上標籤紙、送進冷凍庫，「從拆封、裝袋、真空（打印標籤），一共費時12分鐘」。

原PO分享獨門肉品分裝絕技，他說明肉品放入塑膠袋後還要經過真空「吸扁」，秤重貼標，才能送入冷凍庫。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO分享獨門肉品分裝絕技，他說明肉品放入塑膠袋後還要經過真空「吸扁」，秤重貼標，才能送入冷凍庫。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文一出許多網友讚嘆原PO的詳細教學，「看了好幾次還是舒服」、「想直接跟妳買分裝好的」、「真是專業級的達人」、「太專業了~妳真的是家庭主婦嗎？」、「我家就用保鮮膜包包而已，這篇也太專業」、「生鮮人員還不及於你」、「圖文解說好強大啊！！果然是高手在民間」。

但也有部份網友認為此分裝方式使用過多塑膠袋，並提供其他不需使用額外塑膠袋與真空機的方法，「達人級，但是減塑比較安心」、「利用使用完的夾鏈袋洗淨後分裝肉品！」、「我家都直接用烘培紙隔開在大夾鏈袋裡作分裝耶，因為儘量環保的關係，沒有用吸真空的機器，大夾鏈袋跟裁開的烘培紙也都儘量重覆使用」、「我愛用蛋餅皮或蔥油餅皮中間那張廢紙，省錢又好用。分裝好再用回收的塑膠盒（袋）裝起來，再用回收廢紙寫標示，放進去就好」。

好市多 Costco 生鮮

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