牆面發霉怎處理？他曬「好用去霉劑」遭網點醒：該換的是這個

台灣的氣候潮濕悶熱，使不少家庭都必備一台除濕機，但先前卻有網友對此表示，自己的房間真的太潮濕了，近日搬開櫃子時，竟發現後面的牆壁有一小片看起來像青苔的霉痕，讓他趁家裡打掃時用了去霉劑後，誇張的對比照讓不少網友都心動道「看起來很厲害」。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》上發文分享，自己某天心血來潮拖地，就想把櫃子移開認真清掃，卻意外發現櫃子後牆壁上「噁心的畫面」，讓他不禁直呼「我的牆變得好可怕！」隨後，原PO便馬上買了一瓶去霉劑，沒想到一用就讓他驚豔直呼「只花15秒就可以擦得非常乾淨」、「不用一直來回搓牆壁」、「輕輕擦就好了」。

從原PO上傳的照片可見，原本牆上有一片深綠色的發霉痕跡，直到噴上去霉劑並擦乾後，原先的霉痕就完全消失，對此，他在留言處補充道，這只是牆壁的壁紙發霉，並不確定如果是牆壁，到底會不會留下痕跡。此文一出，不少網友紛紛分享去霉劑使用心得，「漂白水味無敵重，沒通風有點辣眼睛，但很好用，這是我個人使用感覺」、「這罐真的棒+真的貴。」

而也有貼心網友提醒，平時要記得常常除濕，否則對身體健康有害，「除濕機必備，長期住濕氣重的地方對身體也不好」、「除濕機開好開滿不要停」、「都有在除濕卻感覺沒效，可能要看一下除濕機跟房間坪數是不是相對應的，有時候是除濕機不夠大台，換一台比較好。」