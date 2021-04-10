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小孩逛好市多偷拿「1食物」放推車結帳 網友一看驚呼：很識貨

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友到好市多購物時，自己的小孩偷偷將不曾吃過的食物偷偷放到推車內結帳，讓他好奇詢問「怎麼吃？」。圖擷自COSTCO 好市多商品消費心得分享區
一名網友到好市多購物時，自己的小孩偷偷將不曾吃過的食物偷偷放到推車內結帳，讓他好奇詢問「怎麼吃？」。圖擷自COSTCO 好市多商品消費心得分享區

知名美式賣場好市多Costco）商品種類應有盡有，更以大包裝、高CP值深受消費者喜愛，有時還會推出限量商品，吸引大批消費者搶購。日前就有一名網友在臉書《 COSTCO 好市多商品消費心得分享區 》中PO文提到，自己和小孩去好市多購物結帳時，看到小孩偷偷將一包不曾吃過的食物放進推車中，於是就好奇詢問廣大網友「請問這是什麼食物？怎麼吃法？」

原PO在文中表示，先前去好市多購物時，自己的小孩把一包包看似「起司」的東西放入推車內，因為懶得退，所以就想拆開來嚐鮮，希望有吃過得網友出來解答。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛回應「就是高達起司」、「我女兒都直接吃」、「這個超好吃，很有眼光的小孩」、「可以直接吃，或是當減醣料理的其中一種」、「就是起司，可以搭配煎蛋直接吃」、「很識貨的孩子」、「這個單吃超好吃的」、「就是可以打開就吃的起司」、「這當零食吃很不錯」、「直接吃就很好吃了」。

也有網友分享多樣吃法，「夾蘇打餅乾超好吃」、「當零食或配葡萄酒都不錯」、「烤麵包或煎蛋餅時，直接丟一兩片上去，超級好吃」、「早餐配水煮蛋、一杯牛奶，就很棒」、「這搭紅酒真的絕配」、「放在英式瑪芬上烤箱一起烤」、「絞肉包起來拿去煎」、「加在泡菜鍋、牛奶鍋都很好吃」。

好市多 Costco 葡萄酒 零食

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