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他逛好市多離開30秒「這東西」就被A走... 大媽1動作自打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多示意圖，非當事店家。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
好市多示意圖，非當事店家。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美式賣場好市多販售各式各樣的商品，是不少民眾喜愛逛的量販店之一。日前一名男網友與妻子推著推車閒逛好市多時，將4個購物袋放置推車裡，去一旁的服飾區選購，沒想到才短短30秒的時間，推車就被一名大媽推走，讓他直呼「真的傻眼！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前與妻子去逛好市多，在推車中堆放4個購物袋，逛到賣場的服飾區時，便轉身離開推車去看衣服，妻子還擔心問「推車會不會被偷走？」原PO當下笑回「誰要偷這堆袋子！」

結果對話剛一結束，原PO回頭再看推車便直接消失，才短短30秒的時間推車就失蹤，讓他嚇了一大跳，趕緊在周圍察看，這才發現一位大媽推著他的推車。

原PO當場叫住大媽，大媽馬上將推車還給他，並回了一句「推錯車了！」不過原PO無法理解的是，大媽口口聲聲說推錯車，下秒去推的車竟是一台空車，傻眼行徑讓他不禁質疑「大媽是空車然後推錯我滿是購物袋的推車？」

貼文一出引起熱議，許多網友表示「裡面有私人東西還要推，這行為已經是偷了，是我就報警了！」、「要小心！尤其是有已結帳的藥品，很容易成為被盜走的推車」、「是要偷走這些購物袋吧」、「說不定那台空車也不是她的」。

雖然多數網友認為大媽是故意的，但也有網友表示「其實有的東西不是自己放的，家人放的，也不知道買了啥，然後走的時候也沒在看，推了就走（就家裡負責推車的），但是一下就會發現推錯了，雖然不常發生，但有些人真的是不小心」。

原PO的推車。圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》
原PO的推車。圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》

好市多

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