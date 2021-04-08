他逛好市多離開30秒「這東西」就被A走... 大媽1動作自打臉

美式賣場好市多販售各式各樣的商品，是不少民眾喜愛逛的量販店之一。日前一名男網友與妻子推著推車閒逛好市多時，將4個購物袋放置推車裡，去一旁的服飾區選購，沒想到才短短30秒的時間，推車就被一名大媽推走，讓他直呼「真的傻眼！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前與妻子去逛好市多，在推車中堆放4個購物袋，逛到賣場的服飾區時，便轉身離開推車去看衣服，妻子還擔心問「推車會不會被偷走？」原PO當下笑回「誰要偷這堆袋子！」

結果對話剛一結束，原PO回頭再看推車便直接消失，才短短30秒的時間推車就失蹤，讓他嚇了一大跳，趕緊在周圍察看，這才發現一位大媽推著他的推車。

原PO當場叫住大媽，大媽馬上將推車還給他，並回了一句「推錯車了！」不過原PO無法理解的是，大媽口口聲聲說推錯車，下秒去推的車竟是一台空車，傻眼行徑讓他不禁質疑「大媽是空車然後推錯我滿是購物袋的推車？」

貼文一出引起熱議，許多網友表示「裡面有私人東西還要推，這行為已經是偷了，是我就報警了！」、「要小心！尤其是有已結帳的藥品，很容易成為被盜走的推車」、「是要偷走這些購物袋吧」、「說不定那台空車也不是她的」。