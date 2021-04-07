好市多驚見「腳臭餅乾」 網推爆：配氣泡水讚啦

美式賣場好市多販售產品種類繁多，網友也常分享推薦新發現的好物。一名女網友在好市多發現一款去日本必買的餅乾零食，濃濃的起司味讓她吃時一口接一口停不下來，沒想到，卻被一名同事嫌棄有「腳臭味」，讓她笑翻。

一名女網友在《COSTCO好市多消費經驗分享區》發文表示，在好市多突發現一款到日本必買的起司口味餅乾，共有3種口味，酥脆的口感伴著濃郁的起司味，讓她越吃越涮嘴，推薦懷念日本零食的同好可以買來重溫一下日本味。

原PO表示，記得當年在日本宿舍裡，每次一打開這款起司餅乾，人人都搶著吃，只是沒想到，同事一進門卻驚呼「怎麼有個腳臭味？」，讓她訝異，也才知道原來吃起來香濃起司味，飄到遠方就會變成「腳臭味」。

貼文引來許多同好，吃過這款餅乾的網友直呼「太棒了」、「想念腳臭味」、「這真的一開就停不了」、「重口味，然後配氣泡水，讚啦」、「我也是搭氣泡水或無糖綠茶」。