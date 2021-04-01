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全聯驚見「神級零食」回歸 網超嗨：是七年級的回憶呀！

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人喜歡趁著閒暇之餘到全聯逛逛。示意圖／聯合報系資料照片
許多人喜歡趁著閒暇之餘到全聯逛逛。示意圖／聯合報系資料照片

不少人都喜歡到全聯賣場逛逛，看看有沒有什麼新產品推出。而近日一名女網友就發現一款重新回歸的零食，她也發上網，勾起不少人童年回憶，網友更大讚這款零食「超級好吃」。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，貼出這款莎莎風味的沾醬洋芋片，寫下「沾醬款！重出江湖喔～莎莎醬，好久不見呀～」並Hashtag「沾醬洋芋片」、「還記得這味嗎」。

貼文一出，也引起不少討論，網友們紛紛表示，「哇～是回憶」、「終於回歸了」、「剛剛去全聯掃了6盒」、「超級好吃，但莎莎有點鹹」、「這是許多7年級的回憶呀！」、「沾麥當勞薯條也很好吃」。

也有人提到其他口味，「可樂／梅子都很恐怖」、「記得小時候有吃過一款有甜辣醬的，超好吃，可是後來整個消失了」、「糖醋超爆好吃，單吃或沾醬都讚」、「那個糖醋醬，好吃，像麥當勞沾雞塊的糖醋醬」。

這款零食的回歸讓不少人感到興奮。 圖擷自《我愛全聯-好物老實説》
這款零食的回歸讓不少人感到興奮。 圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

零食 全聯

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