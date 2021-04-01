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這瓶特別滿！她超商買飲料發現異狀 釣出內行人專業回應

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買飲料時發現有瓶裝得特別滿。 圖／pakutaso
網友買飲料時發現有瓶裝得特別滿。 圖／pakutaso

若在買飲料時發現一瓶「裝得特別滿」，會覺得買到賺到呢？還是心有疑慮？

一位女網友日前在Dcard發文，她在超商發現一瓶「奇怪的飲料」，與其他瓶相比「水位」特別高，瓶身也無凹陷，買下試喝後感覺也沒有特殊之處，讓她十分好奇。

從她貼出的照片可明顯看出右側飲料裝填接近「滿瓶」的裝態，引來不少網友搞笑回應「阿嬤養的」、「是阿嬤裝的」、「我他○加爆的概念」、「叛逆的紅豆水」、「因為其他都被我喝過一口了，比較滿的應該是新補上去的」，有人則表示不敢買這種特殊飲料。

該文釣出不少內行人專業解答，指出這是充填機設定或機器檢測出現偏差導致。一位曾在水工廠做燈檢人員的網友表示，他服務的公司使用的機器與該飲料公司相同，由於填充原本就有液體過高和浮蓋的問題，所以會設燈檢人員挑出不良品，「但是那台德國機器的速度真的超級快，我以前做燈檢常常做到頭暈目眩的，因為一直看一瓶瓶的水快速閃過，所以這應該只是單純沒挑到，也沒被機器檢測到而已」。

另有一位在飲料加工廠生產線服務的網友也表示是「飲料生產過程中充填機的誤差所導致」，並說明「機器在剛開始生產時液位通常會不穩定，調整好之後生產的液位會控制在一定的範圍內，這瓶是檢測不良品的視檢機誤判未剔除，後視檢人員亦未察覺所流出的不良品，但其實產品內容物一點問題也沒有」。

網友買飲料時發現有瓶裝得特別滿。 圖／翻攝自DCARD
網友買飲料時發現有瓶裝得特別滿。 圖／翻攝自DCARD

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