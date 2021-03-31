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女子解不開「超大葡萄乾」上網求救 網笑：團結力量大
美式大賣場好市多主打商品多元，價格超值，以大包裝、高CP值的特性深受國人喜愛。但大份量物品有時會造成一些困擾，近日就有一名女網友發文向網友請益「如何解開葡萄乾」，貼文一出網友紛紛幽默回覆，留言區蓋起高樓。
一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文「如何解開葡萄乾」，她附上照片，圖中葡萄乾因為包裝擠壓而黏成完整的一大塊。原PO在文中說明不管如何摔打，葡萄乾依舊緊緊相依，「到底如何處理才不會黏一起？經過嚴重敲、打、摔，它們還是緊緊的黏一起」。
貼文曝光後許多網友提供解方，「去退貨吧」、「冷凍，取出敲散，分裝」、「泡水就可以分開囉」、「我都是要吃幾顆，就撥幾顆下來」、「冷凍後再放室溫，用力就容易解開了」、「先冷藏再敲打，分離後一樣冷藏，要吃再拿出來」、「泡酒散開後分裝成小包，做吐司、做糕點、做餅乾，香又好吃，加進冰淇淋裡面也OK」。
也有部分網友搞笑回應，「灑痱子粉保持乾爽」、「放機車上，市區騎一圈就散了，坐公車也可以」、「泡水後會復原成葡萄喔」、「泡一泡，然後舔一舔就化開囉」、「下載解壓縮程式試試看，我上次就是這樣解開的」、「不是用吃的，是打小孩、老公用的」。
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